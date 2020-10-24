3DNewsНовости SoftwareНовости сетиДва дня остается до окончания регистраци...
Новости Software

Два дня остается до окончания регистрации на онлайн-хакатон «Лидеры цифровой трансформации»

На правах рекламы

Осталось 2 дня до окончания регистрации на онлайн-хакатон «Лидеры цифровой трансформации», который пройдёт с 30 октября по 1 ноября. 10 команд-победителей получат премию Мэра Москвы — по 1 млн рублей, лучшие проекты попадут в Mosbootcamp – онлайн-программу для доработки продуктов до стадии пилотирования.

На хакатон приглашаются разработчики, UX- и UI-дизайнеры, дата-сайентисты, проджект-менеджеры и маркетологи. Желающие принять участие в IT-состязании могут собрать свою команду от 3 до 5 человек или присоединиться к уже существующей группе участников. Задачи на онлайн-хакатон ставят 10 департаментов Правительства Москвы: это продукты и сервисы, которые могут решить проблемы города или повысить качество городской среды. 

У команд будет 48 часов на разработку одной из 10 задач в двух треках:

Трек «Искусственный интеллект в городе»

  • Интерактивная карта благоустройства Москвы
  • Сервис, который будет рекомендовать культурный контент и мероприятия на основе прошлых посещений
  • Сервис, который будет оценивать качество работы алгоритмов разметки медицинских изображений
  • Решение, позволяющее автоматически анализировать и разделять по группам архивные документы
  • «Умный» помощник для предпринимателей

 Трек «Цифровизация городских структур»

  • Сервис для предпринимателей, который дает рекомендации по открытию новых торговых объектов
  • Электронная база животных без владельцев
  • Приложение для предупреждения несчастных случаев и учета рабочего времени на строительной площадке
  • Интерактивная карта московского метро
  • Виртуальная лаборатория по программированию

10 команд-победителей объявят 2 ноября. Они получат по одному миллиону рублей. 20 лучших команды пройдут онлайн-интенсив в программе Mosbootcamp, где смогут вместе с экспертами доработать свои продукты до стадии пилотирования в городской среде.

Узнать подробности и подать заявку можно на сайте Агентства инноваций Москвы.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Как ускорить цифровую трансформацию бизнеса с помощью IBM Cloud Pak
Обновлённая стратегия HPE поможет клиентам сэкономить деньги и ускорить цифровую трансформацию
Пандемия не помешает росту затрат в сфере цифровой трансформации
Власти США хотят оставить Google без Chrome
Генри Кавилл может стать Артасом в следующей экранизации Warcraft
Роскомнадзор проверит серверы для хранения видео с YouTube
Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: хакатон, конкурс, грант
хакатон, конкурс, грант
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Гид по выбору монитора в 2020 году: всё только начинается 193
AMD не соврала: процессоры Ryzen 5000 оказались быстрее предшественников более чем на 20 % в Geekbench 97
Роскосмос показал первые в истории панорамы Венеры, которые 45 лет назад снял советский космический аппарат 94
Внутри iPhone 12 обнаружился прошлогодний 5G-модем Snapdragon X55 и маленькая батарея 85

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Microsoft решила отсудить права на бренд Minecraft в России, где он принадлежит «Коломенскому молоку»
Opera ищет человека, который будет просматривать веб-страницы за €8000
Игровой монитор Xiaomi Fast с диагональю 24,5 дюйма стоит $150
Huawei Kirin 9000 протестировали в AI Benchmark: почти втрое производительнее Snapdragon 865+
Протестирован компьютер с четырьмя GeForce RTX 3090: выдающаяся производительность в рендеринге, но вблизи можно оглохнуть
Психологический триллер Visage выйдет 30 октября на PS4, Xbox One и ПК 43 мин.
Два дня остается до окончания регистрации на онлайн-хакатон «Лидеры цифровой трансформации» 49 мин.
HPE в рамках реорганизации сокращает персонал по продажам 10 ч.
Принудительное дробление бизнеса угрожает Facebook: власти США готовят иск о нарушении конкуренции 10 ч.
Новая статья: PlayStation 4 — лучшее время для знакомства с системой. Гид покупателя 10 ч.
Шутер Gears 5 получит первое сюжетное дополнение уже в декабре 12 ч.
Режим Zombies Onslaught в Call of Duty: Black Ops Cold War будет эксклюзивом PlayStation на год 12 ч.
EA перенесла выпуск Apex Legends для Nintendo Switch 14 ч.
Little Nightmares II — хэллоуинский трейлер, новые скриншоты и больничный ужас 16 ч.
Apex Legends выйдет в Steam 4 ноября вместе со стартом седьмого сезона 16 ч.
Россия намерена отправлять на Луну экипажи в составе четырёх космонавтов 2 ч.
Доступный смартфон Realme C15 выйдет в версии с процессором Qualcomm 2 ч.
На Восточном началась подготовка к единственному в 2020 году старту 2 ч.
Samsung готовит к выпуску второй доступный смартфон серии Galaxy F 3 ч.
Началась подготовка робота-манипулятора ERA для отправки на МКС 4 ч.
Зонд OSIRIS-REx растерял часть образцов, взятых с астероида Бенну 4 ч.
Эксперты отнесли структурные изменения спроса к причинам проблем Intel в серверном сегменте 4 ч.
Nintendo снизит цену контроллеров Joy-Con для Switch на $10 13 ч.
Заготовки для блока тыльной камеры Samsung Galaxy S21 показались на фото 13 ч.
По автономности iPhone 12 оказался намного лучше предшественника, а iPhone 12 Pro — намного хуже 15 ч.