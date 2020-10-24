Два дня остается до окончания регистрации на онлайн-хакатон «Лидеры цифровой трансформации»

Осталось 2 дня до окончания регистрации на онлайн-хакатон «Лидеры цифровой трансформации», который пройдёт с 30 октября по 1 ноября. 10 команд-победителей получат премию Мэра Москвы — по 1 млн рублей, лучшие проекты попадут в Mosbootcamp – онлайн-программу для доработки продуктов до стадии пилотирования.

На хакатон приглашаются разработчики, UX- и UI-дизайнеры, дата-сайентисты, проджект-менеджеры и маркетологи. Желающие принять участие в IT-состязании могут собрать свою команду от 3 до 5 человек или присоединиться к уже существующей группе участников. Задачи на онлайн-хакатон ставят 10 департаментов Правительства Москвы: это продукты и сервисы, которые могут решить проблемы города или повысить качество городской среды.

У команд будет 48 часов на разработку одной из 10 задач в двух треках:

Трек «Искусственный интеллект в городе»

Интерактивная карта благоустройства Москвы

Сервис, который будет рекомендовать культурный контент и мероприятия на основе прошлых посещений

Сервис, который будет оценивать качество работы алгоритмов разметки медицинских изображений

Решение, позволяющее автоматически анализировать и разделять по группам архивные документы

«Умный» помощник для предпринимателей

Трек «Цифровизация городских структур»

Сервис для предпринимателей, который дает рекомендации по открытию новых торговых объектов

Электронная база животных без владельцев

Приложение для предупреждения несчастных случаев и учета рабочего времени на строительной площадке

Интерактивная карта московского метро

Виртуальная лаборатория по программированию

10 команд-победителей объявят 2 ноября. Они получат по одному миллиону рублей. 20 лучших команды пройдут онлайн-интенсив в программе Mosbootcamp, где смогут вместе с экспертами доработать свои продукты до стадии пилотирования в городской среде.

Узнать подробности и подать заявку можно на сайте Агентства инноваций Москвы.