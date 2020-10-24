Два дня остается до окончания регистрации на онлайн-хакатон «Лидеры цифровой трансформации»

Осталось 2 дня до окончания регистрации на онлайн-хакатон «Лидеры цифровой трансформации», который пройдёт с 30 октября по 1 ноября. 10 команд-победителей получат премию Мэра Москвы — по 1 млн рублей, лучшие проекты попадут в Mosbootcamp – онлайн-программу для доработки продуктов до стадии пилотирования.
На хакатон приглашаются разработчики, UX- и UI-дизайнеры, дата-сайентисты, проджект-менеджеры и маркетологи. Желающие принять участие в IT-состязании могут собрать свою команду от 3 до 5 человек или присоединиться к уже существующей группе участников. Задачи на онлайн-хакатон ставят 10 департаментов Правительства Москвы: это продукты и сервисы, которые могут решить проблемы города или повысить качество городской среды.
У команд будет 48 часов на разработку одной из 10 задач в двух треках:
Трек «Искусственный интеллект в городе»
- Интерактивная карта благоустройства Москвы
- Сервис, который будет рекомендовать культурный контент и мероприятия на основе прошлых посещений
- Сервис, который будет оценивать качество работы алгоритмов разметки медицинских изображений
- Решение, позволяющее автоматически анализировать и разделять по группам архивные документы
- «Умный» помощник для предпринимателей
Трек «Цифровизация городских структур»
- Сервис для предпринимателей, который дает рекомендации по открытию новых торговых объектов
- Электронная база животных без владельцев
- Приложение для предупреждения несчастных случаев и учета рабочего времени на строительной площадке
- Интерактивная карта московского метро
- Виртуальная лаборатория по программированию
10 команд-победителей объявят 2 ноября. Они получат по одному миллиону рублей. 20 лучших команды пройдут онлайн-интенсив в программе Mosbootcamp, где смогут вместе с экспертами доработать свои продукты до стадии пилотирования в городской среде.
Узнать подробности и подать заявку можно на сайте Агентства инноваций Москвы.
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