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Китайцы выпустили ноутбук исключительно на местных комплектующих

Китайские источники подсказывают, что местная компания BYD Electronics выпустила элегантный ноутбук с 13,3-дюймовым дисплеем на базе процессора Loongson 3A4000 китайского производства. Но вишенкой на торте можно считать включённый в конфигурацию системы дискретный графический адаптер китайской компании Jingjia Micro — никому неизвестного за пределами Китая разработчика GPU с амбициозными планами.

Процессоры Loongson 3A4000 представлены в прошлом году. Они выпускаются компанией STMicroelectronics на пластинах FD-SOI с использованием 28-нм техпроцесса. В ноутбуке BYD установлена самая младшая четырёхъядерная 1,5-ГГц модель. Производительность этих «камней» на разработанных в Китае ядрах GS464V сравнима с 28-нм процессорами AMD на архитектуре Excavator.

Поскольку понятие «сравнимы» очень и очень гибкое, о производительности Loongson 3A4000 можно судить по следующим показателям. Утверждается, что в одноядерном режиме в бенчмарке SPEC CPU2006 процессор набрал 20 баллов как для операций с целочисленными значениями, так и для операций с плавающей запятой. При тестировании в четырёхъядерном режиме (четыре потока) в бенчмарке Unixbench под управлением «последней версии китайской ОС», проще говоря, под одной из сборок Linux, процессор Loongson 3A4000 набрал 2700 баллов.

Как мы уже отметили, ноутбук на процессоре Loongson 3A4000 оснащён дискретным видеоадаптером JM7201 компании Jingjia Micro. Графический процессор JM7201 разработан в Китае и выпускается с использованием техпроцесса с нормами 28 нм. Вероятно, на мощностях TSMC. Его производительность сравнима с 28-нм GPU GT 640 компании NVIDIA, но заявленное потребление в пять раз меньше и составляет лишь 10 Вт. Других подробностей нет.

Объём оперативной памяти в ноутбуке составляет 8 Гбайт DDR4. Ёмкость SSD — 256 Гбайт. О производителе памяти не сообщается. Но в случае нужды у Китая уже есть собственные производители этих компонентов. Периферия, включая поддержку порта USB Type-C, реализуется с помощью южного моста Loongson 7A100.

Добавим, ёмкость аккумулятора ноутбука BYD равна 65 Вт·ч. Поддерживается установку версий Loongson OS, Kirin OS и UOS MIPS. О стоимости ноутбука не сообщается.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, ноутбуки и нетбуки, видеокарты,
Теги: китайские производители, ноутбуки, процессоры, loongson
китайские производители, ноутбуки, процессоры, loongson
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