Четыре концовки и Анклав: новые подробности амбициозной модификации Fallout: Miami для Fallout 4

Группа энтузиастов уже довольно давно трудится над созданием модификации Fallout: Miami для Fallout 4. Этот масштабный проект отметится собственной историей и отправит пользователей исследовать южную часть Майами-Бич. Недавно издание The Gamer получило возможность пообщаться с ключевыми разработчиками мода и узнало свежие подробности. Оказывается, история в Fallout: Miami имеет четыре концовки и разворачивается вокруг Анклава — военно-политической организации, которая выступала антагонистом в нескольких частях серии.

Один из ведущих сценаристов модификации Эзра Уэйн (Ezra Wayne) заявил: «Мы демонстрируем конфликт идеологий. Я думаю, у многих людей сложилось впечатление, что Fallout: Miami — это история о [противостоянии] добра и зла, поскольку мы рассказываем об Анклаве, но на самом деле всё не так. Игрокам придётся совершать трудный выбор, и их действия помогут сформировать будущее Майами».

По словам разработчиков, в проекте предусмотрены четыре концовки. А после финала пользователям покажут влияние принятых решений на ключевые сюжетные моменты и персонажей. В этом аспекте модификация отсылает к Fallout: New Vegas.

Дата выхода Fallout: Miami по-прежнему неизвестна.