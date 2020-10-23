Складной смартфон Microsoft Surface Duo подешевел на $200 через месяц после релиза

Выпущенный в продажу гибридный складывающийся Android-смартфон Surface Duo с двумя экранами от компании Microsoft, судя по всему, оказался не совсем тем устройством, которого ждали фанаты. С момента старта продаж прошёл буквально один месяц, а компания уже снизила его стоимость сразу на $200 от первоначальной цены.

Гаджет предлагает не самый продвинутый набор технических характеристик по нынешним меркам. В его основе используется прошлогодний чипсет Snapdragon 855 и 6 Гбайт оперативной памяти. Поддержки беспроводного стандарта 5G нет. В комплекте также присутствует двойная батарея общей ёмкостью 3577 мА·ч.

Единственной выделяющейся особенностью устройства являются два AMOLED-экрана размером 5,6 дюйма каждый. Каждый дисплей обладает разрешением 1800 × 1350 пикселей. Вместе они образуют 8,1-дюймовый дисплей Dual PixelSense Fusion с разрешением 2700 × 1800 (3:2). Дополнительно можно отметить наличие 128 Гбайт постоянной памяти в базовой конфигурации. В таком виде устройство было оценено производителем в $1400.

По данным ресурса Neowin, теперь Surface Duo с 128 Гбайт постоянной памяти продаётся в официальном магазине Microsoft Store за $1199. Вариант с 256 Гбайт постоянной памяти на борту также подешевел на $200 и сейчас стоит $1399. Западные ретейлеры также начали снижать цену на устройство. Например, торговая сеть Best Buy продаёт гаджет на те же $200 дешевле от изначальной стоимости.