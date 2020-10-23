Релиз переиздания Blade Runner отложили на неопределённый срок, но «результат скажет сам за себя»

Основатель и генеральный исполнительный директор Nightdive Studios Стивен Кик (Stephen Kick) в интервью Eurogamer сообщил, что Blade Runner: Enhanced Edition не успеет выйти к назначенному сроку.

Напомним, до недавнего времени релиз улучшенного издания классического квеста Westwood Studios ожидался до конца текущего года. Теперь же у ремастера нет даже примерных сроков выхода.

«Нам пришлось преодолевать некоторые препятствия, связанные с используемыми в игре устаревшими технологиями. А наша охота за исходным кодом закончилась ничем», — признался Кик.

В связи с этим Nightdive Studios пришлось заняться обратным инжинирингом, с помощью которого команда пытается восстановить код и перенести его на собственный движок KEX Engine. Процесс занял больше времени, чем предполагалось.

Помочь с ситуацией могла бы команда ScummVM, чья работа с обратным инжинирингом игры легла в основу GOG-версии Blade Runner в декабре 2019 года. ScummVM же предполагает открытость исходного кода, а на консолях такое не провернуть.

«Это расстраивает. Но так как мы используем свою технологию и располагаем командой невероятно талантливых программистов, то хотели принять данный вызов. Мы добились существенного прогресса. Думаю, результат скажет сам за себя», — заявил Кик.

По словам Кика, работа над кодом уже «почти завершена»: члены команды обновляют визуальную составляющую игры и занимаются «экспериментами». Одним из таких было сентябрьское сравнительное видео.

В ролике показано вступление Blade Runner и его обновлённая версия в 4K и при 60 кадрах/с. Кик признал, что демонстрация не отражает финальное качество ремастера, и допустил снижение кадровой частоты вдвое для большей кинематографичности.

Наконец Кик заявил, что следующий трейлер игры наверняка будет включать работу Nightdive Studios с движком, но даже примерные сроки этой презентации глава студии обозначить пока не может.

Blade Runner: Enhanced Edition создаётся для PC (Steam), PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Упомянутая GOG-версия игры доступна для покупки в сервисе за 299 рублей.