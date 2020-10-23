Samsung исправила проблемы с сенсорным экраном Galaxy S20 FE через обновление ПО

Samsung Galaxy S20 FE является наиболее доступной моделью флагманского смартфона, выпущенной южнокорейской компанией в этом году. Устройство обладает всеми основными возможностями более дорогих флагманов с некоторыми небольшими исключениями, обусловленными его стоимостью.

К сожалению, первые покупатели смартфона столкнулись с проблемами в работе сенсорного слоя экрана. Теперь Samsung исправила этот недостаток с помощью обновления программного обеспечения. Проблемы, с которыми столкнулись пользователи, включали ложные срабатывания сенсора, невозможность различать касания и жесты, а также отсутствие реакции на касание.

Для устранения неполадок Samsung выпустила новую сборку программного обеспечения как для версий смартфона на чипе Exynos 990, так и для устройств со Snapdragon 865. Новая версия прошивки получила номер сборки G78xxXXU1ATJ5. Сообщается, что в списке изменений не указано устранение проблем с сенсорным экраном, однако пользователи, которые уже обновили свои устройства, заявляют, что проблема решилась.

Таким образом, всем, кто владеет или собирается приобрести Galaxy S20 FE, рекомендуется обновить свой смартфон до актуальной версии ПО через пункт «Обновление программного обеспечения» в приложении «Настройки».