Apex Legends выйдет в Steam 4 ноября вместе со стартом седьмого сезона

Королевская битва Apex Legends станет доступна пользователям Steam 4 ноября. Об этом сообщается на странице проекта. Запуск приурочен к старту седьмого соревновательного сезона.

Пользователи Apex Legends в Origin смогут синхронизировать учётные записи, чтобы перенести весь прогресс в Steam-версию. Чтобы отпраздновать запуск, разработчики приготовили специальные косметические награды — бесплатные эксклюзивные амулеты в стиле Portal и Half-Life.

EA объявила о возобновлении сотрудничества со Steam в октябре 2019 года. Пользователи платформы Valve могут сыграть в Command & Conquer Remastered Collection, Star Wars Jedi: Fallen Order, Need for Speed Heat и другие проекты. Полный перечень можно найти на странице издательства.