Яндекс.Маркет показал, как менялся российский рынок смартфонов с 2010 года

В честь своего двадцатилетия сервис Яндекс.Маркет провёл исследования, чтобы наглядно проиллюстрировать, как менялся мобильный рынок России за последние десять лет. Для этого использовались данные о переходах пользователей на сайты интернет-магазинов с первого января 2010 по 18 октября 2020 года.

Эксперты Яндекс.Маркета отмечают, что начало десятилетия ознаменовалось высокой популярностью устройств марки Nokia. Немудрено, что пятёрка лидеров почти полностью состоит из Symbian-смартфонов финского бренда. Однако 2010 год стал последним, когда устройства компании занимали верхние строчки рейтингов. Тем не менее, уже тогда вторым по популярности стал iPhone 4.

Расстановка сил в 2010 году была следующей:

1. Nokia 5530 XpressMusic.

2. Apple iPhone 4.

3. Nokia N8.

4. Nokia 5800 XpressMusic.

5. Nokia 5230.

Уже в следующем году телефоны Nokia покинули верхние строчки рейтинга. Все лидирующие позиции принадлежали стремительно набирающим популярность Android-смартфонам Samsung и тогда ещё котирующимся HTC, а также iPhone.

Пятёрка лидеров российского рынка мобильных телефонов 2011 года выглядела следующим образом:

1. Samsung Galaxy S II GT-I9100.

2. Apple iPhone 4S.

3. Samsung Galaxy Note GT-N7000.

4. Apple iPhone 4.

5. HTC Wildfire S.

А вот в 2012 году телефоны HTC уже не вошли в пятёрку лидеров. Топ-5 поделили между собой Apple и Samsung, которые в том году выпустили крайне удачные Galaxy S III и iPhone 5, которые стали бестселлерами в кратчайшие сроки. Тем не менее, в десятку самых популярных телефонов на российском рынке по-прежнему вошла HTC с флагманским One X, а также Sony со своим Xperia S.

Пятёрка самых популярных смартфонов 2012 года:

1. Samsung Galaxy S III GT-I9300.

2. Apple iPhone 5.

3. Apple iPhone 4S.

4. Samsung Galaxy Note II GT-N7100.

5. Samsung Galaxy S II GT-I9100.

2013 год ознаменовался тотальным превосходством смартфонов Apple: четыре из пяти лидирующих позиций заняли iPhone 5S, 5, 4S и 5C. Единственным аппаратом другой компании, попавшим в топ-5, стал Samsung Galaxy S III.

Вот список пяти самых популярных телефонов 2013 года:

1. Apple iPhone 5S.

2. Apple iPhone 5.

3. Samsung Galaxy S III GT-I9300.

4. Apple iPhone 4S.

5. Apple iPhone 5C.

В 2014 году Apple продолжала удерживать лидерство, однако в топ-5 стремительно ворвалась Sony со своими успешными компактными смартфонами Xperia Z1 Compact и Z3 Compact. Положение Samsung несколько пошатнулось вследствие выпуска не самого удачного Galaxy S5, который оказался на пятой строчке рейтинга. Однако в десятку лучших попала ASUS со своим ZenFone 5.

Пятёрка популярных смартфонов 2014 года:

1. Apple iPhone 5S.

2. Apple iPhone 6.

3. Sony Xperia Z3 Compact.

4. Sony Xperia Z1 Compact.

5. Samsung Galaxy S5 SM-G900F.

2015 год стал довольно успешным для китайских компаний. Несмотря на то, что верхние строчки рейтинга по-прежнему прочно удерживала Apple, в топ-5 пробились новые игроки в лице Meizu M2 mini и ASUS ZenFone 2 Laser, которые привлекли пользователей отличным соотношением цены и функциональности. Samsung в 2015 году и вовсе сдала позиции. Флагманский Galaxy S6 удостоился лишь седьмого места в рейтинге.

Топ-5 популярных смартфонов по итогам 2015 года:

1. Apple iPhone 6S.

2. Apple iPhone 6.

3. Apple iPhone 5S.

4. Meizu M2 mini.

5. ASUS ZenFone 2 Laser ZE500KL.

2016 год стал началом становления Xiaomi на российском рынке. С того момента компания не покидает пятёрку лидеров. Китайский производитель со своими невероятно успешными Redmi 4 Prime и Redmi Note 3 Pro обошёл даже Apple, которая заняла третье, четвёртое и пятое места. Разгадка такой популярности довольно проста. Xiaomi предложила покупателям красивые и функциональные устройства за небольшие деньги.

Топ-5 популярных мобильных телефонов 2016 года:

1. Xiaomi Redmi 4 Prime.

2. Xiaomi Redmi Note 3 Pro.

3. Apple iPhone 6S.

4. Apple iPhone 7.

5. Apple iPhone 6S Plus.

В следующем году Xiaomi и Apple по-прежнему лидировали на российском рынке, однако к ним вновь присоединилась Samsung, которая выпустила очень красивый флагманский смартфон Galaxy S8 с практически безрамочным дисплеем, который не оставил пользователей равнодушными.

Рейтинг пяти самых популярных смартфонов 2017-го:

1. Xiaomi Redmi 4 Prime.

2. Xiaomi Redmi 4X.

3. Apple iPhone 7.

4. Samsung Galaxy S8.

5. Xiaomi Redmi Note 4X.

2018 год для Xiaomi стал очень удачным. В десятке самых популярных телефонов восемь были выпущены Xiaomi. Тем не менее, в пятёрку лидеров вошли Apple и Samsung c флагманскими iPhone X и Galaxy S8. К десятке лучших уверенно подбиралась Huawei, которая заняла 11 место с моделью P20 Lite.

Топ-5 самых популярных смартфонов 2018 года:

1. Xiaomi Redmi Note 5.

2. Xiaomi Redmi 5 Plus.

3. Samsung Galaxy S8.

4. Apple iPhone X.

5. Xiaomi Redmi 4X.

В 2019 году ситуация изменилась мало. Xiaomi так и осталась бесспорным лидером на российском рынке. Samsung вышла на вторую позицию, но не с очередным флагманом, а со среднебюджетным Galaxy A50. Apple снова расположилась на четвёртом месте с iPhone 11.

Пятёрка самых популярных смартфонов 2019 года:

1. Xiaomi Redmi Note 7.

2. Samsung Galaxy A50.

3. Xiaomi Redmi Note 8 Pro.

4. Apple iPhone 11.

5. Xiaomi Redmi Note 8T.

Это исследование наглядно проиллюстрировало эволюцию смартфонных брендов на российском рынке. В начале десятилетия с радаров резко исчезла Nokia, которая проигнорировала тенденции стремительно меняющегося рынка смартфонов. Вместо этого свои позиции укрепили нишевые Apple и Samsung. Амбициозная Xiaomi резко ворвалась и прочно закрепилась на российском рынке.

По данным Яндекс.Маркета, в этом году при выборе смартфона 28 процентов россиян отдают предпочтение устройствам Xiaomi. 22 процента рынка принадлежит Samsung, и ещё 19 за собой удерживает Apple. Напомним, что сервису Яндекс.Маркет исполнилось 20 лет. За это время мобильные телефоны стали самой популярной категорией товаров на сайте.