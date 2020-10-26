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Яндекс.Маркет показал, как менялся российский рынок смартфонов с 2010 года

В честь своего двадцатилетия сервис Яндекс.Маркет провёл исследования, чтобы наглядно проиллюстрировать, как менялся мобильный рынок России за последние десять лет. Для этого использовались данные о переходах пользователей на сайты интернет-магазинов с первого января 2010 по 18 октября 2020 года.

Эксперты Яндекс.Маркета отмечают, что начало десятилетия ознаменовалось высокой популярностью устройств марки Nokia. Немудрено, что пятёрка лидеров почти полностью состоит из Symbian-смартфонов финского бренда. Однако 2010 год стал последним, когда устройства компании занимали верхние строчки рейтингов. Тем не менее, уже тогда вторым по популярности стал iPhone 4.

Nokia 5530 XpressMusic

Nokia 5530 XpressMusic

Расстановка сил в 2010 году была следующей:

1. Nokia 5530 XpressMusic.
2. Apple iPhone 4.
3. Nokia N8.
4. Nokia 5800 XpressMusic.
5. Nokia 5230.

Уже в следующем году телефоны Nokia покинули верхние строчки рейтинга. Все лидирующие позиции принадлежали стремительно набирающим популярность Android-смартфонам Samsung и тогда ещё котирующимся HTC, а также iPhone.

Samsung Galaxy S II GT-I9100

Samsung Galaxy S II GT-I9100

Пятёрка лидеров российского рынка мобильных телефонов 2011 года выглядела следующим образом:

  • 1. Samsung Galaxy S II GT-I9100.
  • 2. Apple iPhone 4S.
  • 3. Samsung Galaxy Note GT-N7000.
  • 4. Apple iPhone 4.
  • 5. HTC Wildfire S.

А вот в 2012 году телефоны HTC уже не вошли в пятёрку лидеров. Топ-5 поделили между собой Apple и Samsung, которые в том году выпустили крайне удачные Galaxy S III и iPhone 5, которые стали бестселлерами в кратчайшие сроки. Тем не менее, в десятку самых популярных телефонов на российском рынке по-прежнему вошла HTC с флагманским One X, а также Sony со своим Xperia S.

Samsung Galaxy S III GT-I9300

Samsung Galaxy S III GT-I9300

Пятёрка самых популярных смартфонов 2012 года:

  • 1. Samsung Galaxy S III GT-I9300.
  • 2. Apple iPhone 5.
  • 3. Apple iPhone 4S.
  • 4. Samsung Galaxy Note II GT-N7100.
  • 5. Samsung Galaxy S II GT-I9100.

2013 год ознаменовался тотальным превосходством смартфонов Apple: четыре из пяти лидирующих позиций заняли iPhone 5S, 5, 4S и 5C. Единственным аппаратом другой компании, попавшим в топ-5, стал Samsung Galaxy S III.

Apple iPhone 5S

Apple iPhone 5S

Вот список пяти самых популярных телефонов 2013 года:

  • 1. Apple iPhone 5S.
  • 2. Apple iPhone 5.
  • 3. Samsung Galaxy S III GT-I9300.
  • 4. Apple iPhone 4S.
  • 5. Apple iPhone 5C.

В 2014 году Apple продолжала удерживать лидерство, однако в топ-5 стремительно ворвалась Sony со своими успешными компактными смартфонами Xperia Z1 Compact и Z3 Compact. Положение Samsung несколько пошатнулось вследствие выпуска не самого удачного Galaxy S5, который оказался на пятой строчке рейтинга. Однако в десятку лучших попала ASUS со своим ZenFone 5.

Sony Xperia Z3 Compact

Sony Xperia Z3 Compact

Пятёрка популярных смартфонов 2014 года:

  • 1. Apple iPhone 5S.
  • 2. Apple iPhone 6.
  • 3. Sony Xperia Z3 Compact.
  • 4. Sony Xperia Z1 Compact.
  • 5. Samsung Galaxy S5 SM-G900F.

2015 год стал довольно успешным для китайских компаний. Несмотря на то, что верхние строчки рейтинга по-прежнему прочно удерживала Apple, в топ-5 пробились новые игроки в лице Meizu M2 mini и ASUS ZenFone 2 Laser, которые привлекли пользователей отличным соотношением цены и функциональности. Samsung в 2015 году и вовсе сдала позиции. Флагманский Galaxy S6 удостоился лишь седьмого места в рейтинге.

Apple iPhone 6S

Apple iPhone 6S

Топ-5 популярных смартфонов по итогам 2015 года:

  • 1. Apple iPhone 6S.
  • 2. Apple iPhone 6.
  • 3. Apple iPhone 5S.
  • 4. Meizu M2 mini.
  • 5. ASUS ZenFone 2 Laser ZE500KL.

2016 год стал началом становления Xiaomi на российском рынке. С того момента компания не покидает пятёрку лидеров. Китайский производитель со своими невероятно успешными Redmi 4 Prime и Redmi Note 3 Pro обошёл даже Apple, которая заняла третье, четвёртое и пятое места. Разгадка такой популярности довольно проста. Xiaomi предложила покупателям красивые и функциональные устройства за небольшие деньги.

Xiaomi Redmi 4 Prime

Xiaomi Redmi 4 Prime

Топ-5 популярных мобильных телефонов 2016 года:

  • 1. Xiaomi Redmi 4 Prime.
  • 2. Xiaomi Redmi Note 3 Pro.
  • 3. Apple iPhone 6S.
  • 4. Apple iPhone 7.
  • 5. Apple iPhone 6S Plus.

В следующем году Xiaomi и Apple по-прежнему лидировали на российском рынке, однако к ним вновь присоединилась Samsung, которая выпустила очень красивый флагманский смартфон Galaxy S8 с практически безрамочным дисплеем, который не оставил пользователей равнодушными.

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8

Рейтинг пяти самых популярных смартфонов 2017-го:

  • 1. Xiaomi Redmi 4 Prime.
  • 2. Xiaomi Redmi 4X.
  • 3. Apple iPhone 7.
  • 4. Samsung Galaxy S8.
  • 5. Xiaomi Redmi Note 4X.

2018 год для Xiaomi стал очень удачным. В десятке самых популярных телефонов восемь были выпущены Xiaomi. Тем не менее, в пятёрку лидеров вошли Apple и Samsung c флагманскими iPhone X и Galaxy S8. К десятке лучших уверенно подбиралась Huawei, которая заняла 11 место с моделью P20 Lite.

Xiaomi Redmi Note 5

Xiaomi Redmi Note 5

Топ-5 самых популярных смартфонов 2018 года:

  • 1. Xiaomi Redmi Note 5.
  • 2. Xiaomi Redmi 5 Plus.
  • 3. Samsung Galaxy S8.
  • 4. Apple iPhone X.
  • 5. Xiaomi Redmi 4X.

В 2019 году ситуация изменилась мало. Xiaomi так и осталась бесспорным лидером на российском рынке. Samsung вышла на вторую позицию, но не с очередным флагманом, а со среднебюджетным Galaxy A50. Apple снова расположилась на четвёртом месте с iPhone 11.

Xiaomi Redmi Note 7

Xiaomi Redmi Note 7

Пятёрка самых популярных смартфонов 2019 года:

  • 1. Xiaomi Redmi Note 7.
  • 2. Samsung Galaxy A50.
  • 3. Xiaomi Redmi Note 8 Pro.
  • 4. Apple iPhone 11.
  • 5. Xiaomi Redmi Note 8T.

Это исследование наглядно проиллюстрировало эволюцию смартфонных брендов на российском рынке. В начале десятилетия с радаров резко исчезла Nokia, которая проигнорировала тенденции стремительно меняющегося рынка смартфонов. Вместо этого свои позиции укрепили нишевые Apple и Samsung. Амбициозная Xiaomi резко ворвалась и прочно закрепилась на российском рынке.

Яндекс.Маркет

Яндекс.Маркет

По данным Яндекс.Маркета, в этом году при выборе смартфона 28 процентов россиян отдают предпочтение устройствам Xiaomi. 22 процента рынка принадлежит Samsung, и ещё 19 за собой удерживает Apple. Напомним, что сервису Яндекс.Маркет исполнилось 20 лет. За это время мобильные телефоны стали самой популярной категорией товаров на сайте.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: юбилей, исследование, смартфоны, российский рынок, яндекс.маркет
юбилей, исследование, смартфоны, российский рынок, яндекс.маркет
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