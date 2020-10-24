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Началась подготовка робота-манипулятора ERA для отправки на МКС

Европейские специалисты, по сообщению ТАСС, приступили к подготовке роботизированного манипулятора ERA для доставки на Международную космическую станцию (МКС). Работы выполняются на космодроме Байконур.

Изображения ЕКА

Изображения ЕКА

ERA, или European Robotic Arm, — это специальная система, которая войдёт в состав нового российского МКС-модуля «Наука». Манипулятор предназначен для сборочных работ, поддержки космонавтов во время внекорабельной деятельности и обслуживания орбитального комплекса.

Роботизированная рука имеет длину 11,3 метра. Конструкцией предусмотрено наличие нескольких секций и специальных сочленений, обеспечивающих свободу поворота по различным направлениям.

Уникальный манипулятор спроектирован и собран Европейским космическим агентством (ЕКА) совместно с Airbus Defense and Space Netherlands. Система упростит обслуживание МКС и выполнение различных операций в открытом космосе.

«Специалисты ЕКА и Airbus Defence and Space прибыли на Байконур 22 октября и приступили к работе с манипулятором ERA 23 октября», — сообщили осведомлённые лица.

Добавим, что запуск упомянутого модуля «Наука» запланирован на 20 апреля 2021 года. Он будет выведен на орбиту при помощи ракеты-носителя «Протон-М» с космодрома Байконур. 

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Рубрики: Новости Hardware, мир роботехники, на острие науки, космос,
Теги: космос, наука, мкс, манипулятор, робототехника
космос, наука, мкс, манипулятор, робототехника
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