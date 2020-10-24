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Samsung готовит к выпуску второй доступный смартфон серии Galaxy F

Компания Samsung, по информации ресурса SamMobile, в скором времени представит недорогой смартфон новой серии Galaxy F. Готовящийся к выпуску аппарат замечен под кодовым обозначением SM-F127G.

Первой моделью названного семейства стал молодёжный аппарат Galaxy F41, дебютировавший около двух недель назад (показан на изображениях). Он оснащён 6,4-дюймовым дисплеем Super AMOLED формата Full HD+, процессором Exynos 9611, 6 Гбайт оперативной памяти, накопителем ёмкостью 64/128 Гбайт и батареей на 6000 мА·ч. Спереди установлена 32-мегапиксельная камера, сзади — тройная камера в конфигурации 64 + 8 + 5 млн пикселей.

Следующий аппарат новой серии, судя по шифру SM-F127G, может выйти на коммерческий рынок как Galaxy F12 или Galaxy F12s. Он расположится ниже модели Galaxy F41, а значит, получит недорогую электронную «начинку».

Технические характеристики устройства пока не раскрываются. Но можно предположить, что оно будет оборудовано экраном HD+, бюджетным процессором Exynos и камерой с двумя или тремя датчиками изображения.

Цена новинки, скорее всего, не превысит 150 долларов США. Официальный анонс может состояться в текущем квартале. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: samsung, samsung galaxy, galaxy, смартфон
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