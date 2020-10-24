На Восточном началась подготовка к единственному в 2020 году старту

Государственная корпорация Роскосмос сообщает о том, что на техническом комплексе космодрома Восточный в Амурской области начались работы по программе единственного в текущем году запуска.

Изначально предполагалось, что с Восточного в 2020-м стартуют пять ракет-носителей — четыре со спутниками системы OneWeb и ещё одна с российский гидрометеорологическим аппаратом «Метеор-М» № 2-3. Однако большинство запусков были отменены из-за банкротства OneWeb и неготовности спутника «Метеор-М». В результате, в графике Восточного на текущий год осталась только одна пусковая кампания по проекту OneWeb.

Предполагается, что ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 спутниками OneWeb стартует с Восточного в декабре. Подготовка к запуску на этой неделе началась на космодроме.

«В соответствии с графиком технологических работ в рамках пусковой кампании OneWeb сотрудники космодрома произвели снятие с хранения российского разгонного блока "Фрегат" и его выгрузку. После чего он был установлен на рабочее место», — говорится в сообщении Роскосмоса.

Российские специалисты уже подготовили наземное технологическое оборудование для проведения электрических испытаний. Окончательные сроки запуска будут объявлены позднее.