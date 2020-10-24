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Доступный смартфон Realme C15 выйдет в версии с процессором Qualcomm

Буквально вчера мы опубликовали обзор недорогого смартфона Realme C15 с мощным аккумулятором. А теперь стало известно, что этот доступный аппарат в скором времени выйдет в новой модификации.

В нынешнем виде Realme C15 несёт на борту процессор MediaTek Helio G35, объединяющий восемь вычислительных ядер Cortex-A53 с частотой до 2,3 ГГц и графический узел IMG PowerVR GE8320. Объём оперативной памяти составляет 4 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 64 Гбайт.

Новый вариант смартфона, как сообщается, получит чип Qualcomm. Это может быть, скажем, изделие Snapdragon 460, содержащее восемь ядер с частотой до 1,8 ГГц, графический ускоритель Adreno 610 и сотовый модем Snapdragon X11 LTE.

Готовящаяся модификация Realme C15 будет предлагаться с 3 и 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-модулем ёмкостью 32 и 64 Гбайт соответственно. Выйдут цветовые исполнения Power Blue (синий) и Power Silver (серебристый).

Прочие характеристики, вероятно, останутся прежними. Это 6,5-дюймовый дисплей HD+ IPS (1600 × 720 точек), фронтальная 8-мегапиксельная камера и четверная основная камера в конфигурации 13 × 8 × 2 × 2 млн пикселей. Питание обеспечит аккумулятор на 6000 мА·ч. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: realme, смартфон
realme, смартфон
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