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Россия намерена отправлять на Луну экипажи в составе четырёх космонавтов

Российский лунный взлётно-посадочный комплекс сможет брать на борт до четырёх космонавтов. Об этом, как сообщает «РИА Новости», говорится в материалах государственной корпорации Роскосмос на сайте госзакупок.

Россия, напомним, реализует долгосрочную программу исследования и освоения естественного спутника Земли. Планируется запуск ряда автоматических станций, после чего начнётся осуществление пилотируемых полётов с формированием обитаемой лунной базы.

В документах Роскосмоса говорится, что российский лунный модуль обеспечит выполнение пилотируемых экспедиций с экипажами в составе до четырёх человек. Продолжительность таких полётов будет составлять 14 суток и более.

Для запуска пилотируемых модулей к Луне будет использоваться новая ракета-носитель сверхтяжёлого класса, создающаяся по проекту «Енисей». Ожидается, что на разработку этого передового комплекса потребуется не менее 1 трлн рублей бюджетных средств. Первый запуск носителя состоится в 2028 году или позднее.

Ранее также сообщалось, что российская база на Луне может быть сформирована к 2035 году. В её состав войдут различные модули: это, в частности, жилые помещения, энергетические блоки, научные лаборатории и пр. 

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос, российская наука и промышленность,
Теги: луна, космос, россия, наука
луна, космос, россия, наука
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