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Психологический триллер Visage выйдет 30 октября на PS4, Xbox One и ПК

Собирать средства на разработку триллера Visage в рамках программы микроинвестирования начали ещё в 2016 году, а в 2017-м мы видели 20-минутный фрагмент в духе P.T. Теперь же разработчики из квебекской студии SadSquare Studio готовы вывести проект из раннего доступа: он выйдет 30 октября на PlayStation 4, Xbox One и ПК.

Версия в раннем доступе, которая в настоящее время доступна в Steam, пока содержит две главы — в общей сложности восемь часов игрового процесса. Полная версия будет состоять из четырёх глав, что даст около 15 часов игрового процесса. Пользователи, купившие игру в раннем доступе, получат полную версию в виде бесплатного обновления (прежние сохранения, к сожалению, будут удалены). Сейчас Visage стоит 465 ₽ в Steam, но за два дня до запуска цена возрастёт.

Напомним: Visage — психологический триллер от первого лица, в котором предстоит исследовать таинственный, постоянно изменяющийся особняк. Время здесь течёт неспешно, а неправдоподобно уютные интерьеры сменяются наводящими ужас и чудовищно реалистичными сценами.

В этом огромном доме некогда произошли ужасные события. Игроку придётся блуждать по мрачным коридорам, исследуя каждую заброшенную комнату и теряясь в бесконечных лабиринтах, где таятся пугающие воспоминания и призраки тех, кто прежде здесь жил и погиб. Люди убивали родных, сходили с ума, совершали самоубийства и другие кошмарные вещи. Каждая комната имеет собственную историю, и главному герою придётся вновь пережить эпизоды тёмного прошлого. Обещан странный искажённый мир, где единственное живое существо — игрок.

В Visage игрок беззащитен: нет оружия, которое могло бы спасти от жутких существ, подкарауливающих за каждым углом, за каждой дверью или выскакивающих прямо из-под ног. Чтобы взаимодействовать с окружением, можно собирать ключевые предметы — эти вещи либо помогут вырваться из кошмара... либо ещё глубже затянут в него. В процессе прохождения нужно поддерживать психику главного героя как можно более здоровой, чтобы не умереть. Это будет нелегко, и одним из способов, помогающих с задачей, станет нахождение на свету.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Ужастик,
Теги: visage, sadsquare studio, триллер, ужастик
visage, sadsquare studio, триллер, ужастик
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