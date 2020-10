Британские чарты: FIFA 21 не сдалась под натиском эксклюзивов Switch

Портал Games Industry поделился информацией о продажах розничных изданий игр на территории Великобритании в период с 18 по 24 октября. FIFA 21 оказалась на вершине рейтинга третью неделю подряд.

Своему результату семидневной давности футбольный симулятор Electronic Arts уступил 50 %. Игра также до сих пор продаётся хуже FIFA 20, но только в рознице — в цифровом формате новый выпуск предшественника превзошёл.

Отсутствие громких релизов и не слишком сильное падение темпов продаж позволило взобравшимся неделей ранее в первую шестёрку проектам для Nintendo Switch сохранить свои позиции.

Animal Crossing: New Horizons осталась на второй строчке (падение темпов продаж составило 11 %), Minecraft поднялась на третью (15 %), Mario Kart 8 Deluxe опустилась на четвёртую (25 %), а Super Mario 3D All Stars (7 %) и Ring Fit Adventure (14 %) поменялись местами.

Единственным новом релизом недели оказался ритмичный роглайк Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda (37-е место), который вышел в цифровом формате ещё в июне 2019 года.

В Games Industry предрекают в рейтинге скорые перестановки: до конца недели свет увидят Watch Dogs: Legion и Pikmin 3 Deluxe, а там и до запуска консолей следующего поколения уже недалеко.

Топ-10 британского розничного чарта с 18 по 24 октября выглядит следующим образом (в скобках указан результат на прошлой неделе):