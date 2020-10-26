Marvel’s Spider-Man: Miles Morales позволит взглянуть на Джей Джону Джеймсона вживую

Журнал Game Informer в рамках месяца эксклюзивных премьер по Marvel’s Spider-Man: Miles Morales представил отрывок из грядущего экшена Insomniac Games с участием Джей Джоны Джеймсона. Будьте внимательны, ниже могут быть спойлеры.

Бывший редактор еженедельной газеты «Дэйли Бьюгл» и главный ненавистник Человека-паука к началу событий Marvel’s Spider-Man переквалифицировался в ведущего собственного подкаста.

В Marvel’s Spider-Man журналист предстаёт лишь в бестелесном виде (голосовом формате), тогда как Marvel’s Spider-Man: Miles Morales предложит взглянуть — как минимум мельком — на персонажа вживую.

В рамках Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Майлз Моралес и Питер Паркер пересекаются с Джей Джоной Джеймсоном во время погони за Носорогом, которая приводит героев в торговый центр.

Ограничится ли участие журналиста в Marvel’s Spider-Man: Miles Morales показанной Game Informer сценой, не уточняется, однако преследование Носорога после кратковременной встречи с Джей Джоной Джеймсоном однозначно продолжится.

Ранее Наджи Джетер (Nadji Jeter), сыгравший Майлза в Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, рассказал о своей роли и отношениях с актёром озвучения Питера Паркера — Юрием Ловенталем (Yuri Lowenthal).

Marvel's Spider-Man: Miles Morales поступит в продажу 12 ноября текущего года для PS4 и PS5. В первой половине октября супергеройский экшен отправился на золото — своевременной премьере уже ничего не угрожает.