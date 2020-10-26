3DNewsНовости SoftwarePlayStationMarvel’s Spider-Man: Miles Morales позво...
Новости Software

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales позволит взглянуть на Джей Джону Джеймсона вживую

Журнал Game Informer в рамках месяца эксклюзивных премьер по Marvel’s Spider-Man: Miles Morales представил отрывок из грядущего экшена Insomniac Games с участием Джей Джоны Джеймсона. Будьте внимательны, ниже могут быть спойлеры.

Бывший редактор еженедельной газеты «Дэйли Бьюгл» и главный ненавистник Человека-паука к началу событий Marvel’s Spider-Man переквалифицировался в ведущего собственного подкаста.

В Marvel’s Spider-Man журналист предстаёт лишь в бестелесном виде (голосовом формате), тогда как Marvel’s Spider-Man: Miles Morales предложит взглянуть — как минимум мельком — на персонажа вживую.

В рамках Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Майлз Моралес и Питер Паркер пересекаются с Джей Джоной Джеймсоном во время погони за Носорогом, которая приводит героев в торговый центр.

Ограничится ли участие журналиста в Marvel’s Spider-Man: Miles Morales показанной Game Informer сценой, не уточняется, однако преследование Носорога после кратковременной встречи с Джей Джоной Джеймсоном однозначно продолжится.

Ранее Наджи Джетер (Nadji Jeter), сыгравший Майлза в Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, рассказал о своей роли и отношениях с актёром озвучения Питера Паркера — Юрием Ловенталем (Yuri Lowenthal).

Marvel's Spider-Man: Miles Morales поступит в продажу 12 ноября текущего года для PS4 и PS5. В первой половине октября супергеройский экшен отправился на золото — своевременной премьере уже ничего не угрожает.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Утечка: художник рассекретил появление в Marvel’s Spider-Man: Miles Morales неподтверждённого злодея
Eurogamer показал ещё один динамичный отрывок игрового процесса Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
Видео: интервью с исполнителем роли Майлза и 25 секунд геймплея в новом ролике Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
«Будто готов к походу в спортзал»: Insomniac показала ещё один альтернативный костюм из Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
Intel Core i5 и GTX 1060: системные требования стратегии Humankind оказались весьма лояльными
Mojang обязала всех ПК-игроков Minecraft привязать учётную запись к аккаунту Microsoft
Рубрики: Новости Software, игры, Боевик, PlayStation,
Теги: marvel’s spider-man: miles morales, insomniac games, sony interactive entertainment
marvel’s spider-man: miles morales, insomniac games, sony interactive entertainment
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Роскосмос показал первые в истории панорамы Венеры, которые 45 лет назад снял советский космический аппарат 114
Всех владельцев Merlion (Ситилинк, Позитроника) задержали по уголовному делу 111
Защита Rockstar Games не устояла: Red Dead Redemption 2 взломали спустя год после релиза 111
Без продавцов и кассиров: в Москве открылся полностью автоматизированный магазин «Пятёрочка» 110

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Всех владельцев Merlion (Ситилинк, Позитроника) задержали по уголовному делу
Фото дня: потусторонний обитатель космического пространства
Apple предупредила владельцев iPhone 12 об опасностях, которые таит в себе беспроводная зарядка MagSafe
Процессоры AMD Ryzen 7 5800X и Ryzen 9 5950X разнесли флагман Intel в тестах CPU-Z
Apple объявила о резком подорожании приложений в App Store для России
СУБД «Ред база данных» получила сертификат ФСТЭК России по требованиям доверия 7 мин.
Утечка: художник рассекретил появление в Marvel’s Spider-Man: Miles Morales неподтверждённого злодея 46 мин.
Упоминание западной версии Persona 5 Scramble пропало из финансовых отчётов Koei Tecmo 3 ч.
Стартовала регистрация на Пиринговый форум MSK-IX 2020, который пройдёт в виртуальном формате 3 ч.
Официальный трейлер к запуску Call of Duty: Black Ops Cold War 3 ч.
Ремастер Devil May Cry 5 останется на Xbox Series S без трассировки лучей 3 ч.
Immortals Fenyx Rising ушла на золото более чем за месяц до релиза 3 ч.
Magic: The Gathering Arena доберётся до мобильных платформ в начале 2021 года 3 ч.
God of War в рамках обратной совместимости с PS5 получит поддержку «вплоть до 60 кадров/с» 3 ч.
Destruction AllStars не выйдет на запуске PlayStation 5, зато достанется подписчикам PS Plus бесплатно 3 ч.
Tesla потратит до $12 млрд на расширение производства электромобилей и аккумуляторов всего за два года 36 мин.
Xiaomi представила Redmi K30S — флагманский 5G-смартфон со 144-Гц экраном и Snapdragon 865 по цене от $390 42 мин.
Apple показала профессиональные видеовозможности iPhone 12 Pro в новом ролике 53 мин.
Пилотируемый корабль SpaceX Crew-1 отправится к МКС в середине ноября 2 ч.
Кулер ID-Cooling SE-225-XT Black способен охлаждать процессоры с TDP до 220 Вт 2 ч.
Глава SK Hynix назвал покупку производства флеш-памяти Intel выгодной в долгосрочной перспективе 2 ч.
Российская система позволит управлять роем спутников на орбите 4 ч.
Samsung получила лицензию на право поставлять Huawei свои дисплеи 4 ч.
SilverStone представила СЖО «всё в одном» PermaFrost в белоснежном исполнении с подсветкой 5 ч.
В России предложена схема возвращения лунного экипажа на Землю в случае аварии 5 ч.