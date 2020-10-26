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Представлен смартфон LG Q52 с 6,6" дисплеем и квадрокамерой с 48-Мп датчиком

Компания LG официально представила смартфон среднего уровня Q52, выполненный в корпусе повышенной прочности в соответствии со стандартом MIL-STD-810G. Новинка предлагается по ориентировочной цене 300 долларов США.

Аппарат оборудован 6,6-дюймовым дисплеем формата HD+ с разрешением 1600 × 720 точек. Вычислительная нагрузка возложена на процессор MediaTek Helio P35, содержащий восемь ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графический контроллер IMG PowerVR GE8320. Поддержка мобильных сетей пятого поколения (5G) не предусмотрена.

Смартфон несёт на борту 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 64 Гбайт с возможностью расширения за счёт microSD-карты. Присутствуют контроллеры Bluetooth 5.0 и NFC, порт UBS Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников.

Основная четверная камера содержит 48-мегапиксельный блок с максимальной диафрагмой f/1,8, 8-мегапиксельный модуль с широкоугольной оптикой, 2-мегапиксельный датчик глубины и 2-мегапиксельный макромодуль. Фронтальная 13-мегапиксельная камера установлена в небольшом отверстии в экране.

Габариты составляют 160 × 76,7 × 8,4 мм. Применена аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч. На смартфон установлена операционная система Android 10. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: lg, смартфон
lg, смартфон
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