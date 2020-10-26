Смартфон Huawei Nova 8 SE может выйти в версиях с разными 5G-чипами Dimensity

В следующем месяце компания Huawei, по сообщениям сетевых источников, анонсирует смартфоны серии Nova 8: обнародованы довольно подробные характеристики одного из представителей семейства.

Ожидается, что дебютируют модели Nova 8, Nova 8 Pro и Nova 8 SE. В Интернете опубликована информация об оснащении третьего из названных аппаратов.

Nova 8 SE получит 6,53-дюймовый дисплей с небольшим отверстием для фронтальной камеры на базе 16-мегапиксельного датчика. Четверная тыльная камера вберёт в себя 64-мегапиксельный основной сенсор, 8-мегапиксельный блок с широкоугольной оптикой и пару 2-мегапиксельных датчиков.

Утверждается, что новинка может выйти в модификациях с разными 5G-процессорами MediaTek — Dimensity 720 и Dimensity 800U. Первый из названных чипов содержит восемь ядер с частотой до 2,0 ГГц и графический ускоритель ARM Mali G57 MC3, второй — восемь ядер с тактовой частотой до 2,4 ГГц и блок ARM Mali-G57 MC3.

Устройство будет заключено в корпус толщиной 7,46 мм, а вес составит 178 г. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 3800 мА·ч с поддержкой 66-ваттной подзарядки.