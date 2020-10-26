Беспроводные наушники LG Tone Free смогут избавляться от бактерий во время подзарядки в футляре

Компания LG представила сегодня новые полностью беспроводные наушники погружного типа серии Tone Free: модель с обозначением HBS-TFN7 доступна для заказа по ориентировочной цене 190 долларов США.

Новинка создана в партнёрстве с Meridian Audio. Пользователи смогут выбирать между четырьмя режимами работы: Natural для сбалансированного звучания, Immersive для более глубокого эффекта погружения, Bass Boost для усиления низких частот и Treble Boost для более чёткого вокала.

Наушники снабжены системой активного шумоподавления ANC, благодаря которой устраняются нежелательные звуки во время прослушивания музыки. Для подключения к смартфону служит беспроводная связь Bluetooth 5.0.

Новинка комплектуется зарядным футляром UVnano с функцией обеззараживания: ультрафиолетовое излучение, как утверждается, уничтожает до 99,9 % бактерий.

Футляр может подзаряжаться беспроводным способом. Он обеспечивает до 21 часа работы наушников. А функция быстрой подзарядки позволяет за пять минут накопить такое количество энергии, которого хватит для прослушивания аудиоматериалов в течение одного часа.

Конструкция наушников предусматривает наличие довольно длинной «ножки». Предлагаются чёрный и белый варианты цветового исполнения.