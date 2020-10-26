«Вы ещё толком ничего не видели»: разработчик Cyberpunk 2077 призвал не переживать насчёт вырезанного контента

Старший дизайнер уровней Cyberpunk 2077 Майлз Тост (Miles Tost) в официальном Discord-канале грядущего ролевого боевика прокомментировал ситуацию вокруг вырезанного контента.

Напомним, до финальной версии Cyberpunk 2077 не доберутся как минимум несколько из обещанных ранее особенностей — бег по стенам, метро и система индивидуализации автомобилей, а также обустройство квартиры героя.

По словам Тоста, вырезанный контент — стандартная практика при разработке: многие другие игры (например, The Witcher 3: Wild Hunt) тоже недосчитались «полюбившихся функций», но геймеры всё равно получают от этих проектов удовольствие.

«В конечном итоге имеет значение лишь то, насколько весело играть. Мы изо всех сил стараемся подарить вам отличный опыт. Иногда приходится принимать непростые решения, и на сей раз вы могли убедиться в этом сами», — заявил Тост.

В то же время старший дизайнер уровней признал, что слышать подобные новости без контекста разработки может быть неприятно, и призвал игроков довериться команде Cyberpunk 2077.

«Мы печально известны тем, насколько плохо рассчитываем продолжительность наших игр (помню как думали, что геймеры увидят весь контент в W3 за 100 часов), поэтому больше так не делаем. Могу лишь ещё раз сказать: вы ещё толком ничего не видели», — заверил Тост.

Релиз Cyberpunk 2077 ожидается 19 ноября на PC, PS4, Xbox One, а также в сервисах GeForce Now и Google Stadia. Ранее разработчики рассказали, какие языки будут доступны в консольных версиях на территории России и других стран.