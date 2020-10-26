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Google удалила из Play Маркет три популярные детские игры, скачанные более 20 млн раз

Стало известно о том, что компания Google удалила из своего магазина цифрового контента Play Маркет три популярные детские игры, которые суммарно были скачаны более 20 млн раз. Речь идёт о приложениях Princess Salon, Number Coloring и Cats & Cosplay, которые, как оказалось, нарушают политику Google, регламентирующую сбор данных пользователей.

Проблему обнаружили специалисты Международного совета по цифровой отчётности (IDAC). В сообщении сказано, что политику Google нарушают не сами приложения, а движки Unity, Appodeal и Umeng, на основе которых они функционируют. Было установлено, что помимо прочего осуществлялся сбор данных о Android ID и Android Advertising ID (AAID). Если приложение вместе с другими постоянными данными передаёт информацию о Android ID и AAID, это может нарушать действующие правила Google в отношении защиты конфиденциальности пользователей, что является серьёзной проблемой для приложений, ориентированных на детскую аудиторию.

Глава IDAC Квентин Палфри (Quentin Palfrey) не уточнил объём конфиденциальных данных, который мог попасть в руки третьих лиц, но заметил, что в версиях этих же приложений для iOS никаких нарушений выявлено не было. В Google сообщили о том, что компания «принимает меры» всякий раз, когда обнаруживается приложение, нарушающее правила платформы Play Маркет.

Похоже, что эти нарушения не были преднамеренными, поскольку другие продукты разработчиков, которые являются авторами упомянутых игр, остаются доступными в магазине Google. Вполне вероятно, что удалённые игры вновь вернутся в Play Маркет после того, как будут устранены проблемы, связанные с нарушением правил Google.

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Рубрики: Новости Software, вирусы, трояны, уязвимости в ПО, вопросы безопасности, ПО для мобильных устройств, Игры для Android,
Теги: android, google, play маркет, конфиденциальность
android, google, play маркет, конфиденциальность
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