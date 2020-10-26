Минцифры предложило привязать регистрацию сайтов в Рунете к «Госуслугам»

Минцифры предложило идентифицировать владельцев сайтов в Рунете через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется в «Госуслугах». Как пишет «Коммерсантъ», вопрос должны были обсудить 23 октября в правительственной комиссии по цифровому развитию, но инициативу перенесли.

Согласно документам, речь идёт о подключении владельцев сайтов в доменных зонах .ru и .рф. Нововведение позволит получать данные о владельце сайтов напрямую из государственной системы. Директор Координационного центра национального домена сети Интернет (КЦ) Андрей Воробьёв заявил, что инициатива упростит процесс регистрации и облегчит работу правоохранительных органов, которым не придётся каждый раз запрашивать данные о владельцах конкретных сайтов.

По словам руководителя юридического отдела Reg.ru Павла Патрикеева, достоверность особенно важна. Это связано с тем, что сайты зачастую регистрируются на подложные данные. По его словам, новый способ регистрации будет удобен, но у некоторых регистраторов могут возникнуть проблемы — у них имеется больше данных об администраторах доменов, чем предполагается в ЕСИА. Для сохранения доступа к ним, организациям придётся получать дополнительную лицензию.

Эксперты утверждают, что система идентификации владельца домена через «Госуслуги» будет иметь смысл только в случае обязательной процедуры. Воробьёв пока эти планы отрицает.