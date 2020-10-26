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Лидар на iPhone 12 Pro может измерить рост человека

В последние годы, когда в iPhone от Apple появилось больше функций дополненной реальности, Apple разработала приложение под названием «Рулетка» (Measure), которое позволяет пользователям измерять размеры объекта, например стола, шкафа и так далее. Однако благодаря внедрению лидара в серию iPhone 12 Pro теперь его можно использовать в том числе для измерения роста человека.

Новая функция была недавно добавлена в приложение и теперь все пользователи могут просто направить камеру своего телефона на человека, а «Рулетка» воспользуется сканером LiDAR для довольно точного измерения роста, независимо от того, сидит последний или стоит.

Приложение определяет, когда человек находится в видоискателе камеры, а также может обнаруживать такие вещи, как макушка человека, волосы, шляпа, ноги и так далее. Пользователи также могут сделать снимок с измерениями и отправить его другому человеку. В целом лидар наверняка повышает точность измерений «Рулетки», делая этот инструмент полезнее.

Похоже, функция эксклюзивна для моделей iPhone 12 Pro, в том числе недавно выпущенного iPhone 12 Pro и грядущего iPhone 12 Pro Max, который запланирован на ноябрь. Она также будет доступна владельцам iPad Pro 2020 года, которые первые среди продуктов Apple получили в своё время лидар.

Напомним: Apple в iPhone Pro добавила к трём обычным модулям тыльной камеры лидар, который способен точно строить карту глубины сцены на расстоянии до 5 метров и получает информацию об окружении. Работает он внутри и снаружи помещений и позволяет более эффективно создавать дополненную реальность или выполнять другие 3D-задачи, связанные с камерами. В частности, фокусировка при плохом освещении работает в 6 раз быстрее, а также улучшается работа следящего автофокуса и достоверность эффекта боке. Одним из первых сторонних приложений с его поддержкой стало Snapchat.

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Рубрики: Новости Software, программное обеспечение, ПО для мобильных устройств, 3D-технологии, Приложения для iOS,
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