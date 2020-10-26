«Это полноценная мрачная RPG»: CDPR ответила фанатам, обеспокоенным демонстрациями Cyberpunk 2077

В начале октября стартовала маркетинговая кампания Cyberpunk 2077, в которой принял участие Киану Ривз (Keanu Reeves). Рекламные ролики показывают преимущественно экшен, перестрелки и погони. Фанаты обеспокоены такой демонстрацией игры, где её выставляют чем-то наподобие GTA. Они начали обсуждать эту тему в Twitter, после чего к дискуссиям присоединилась CD Projekt RED. Представитель студии успокоил поклонников, назвав Cyberpunk 2077 полноценной мрачной RPG.

CDPR ответила на сообщение пользователя под псевдонимом MadYarpen, который написал: «Вам, ребята, очень и очень нужно показать людям тёмную сторону игры. Сторону RPG, которая имеет гораздо большее значение. Пользователи думают, что это GTA 2077. Даже я немного обеспокоен». Развеять сомнения поклонников взялся менеджер CD Projekt RED по связям с сообществом Марцин Момот (Marcin Momot). Он заявил: «Cyberpunk 2077 — это полноценная ролевая игра с важностью выбора и [его] последствиями, глубоким развитием персонажа и потрясающей историей, не уступающей таковой в проектах серии The Witcher. Пользователи не разочаруются. Кроме того, она очень мрачная, что вы и сами увидите 19 ноября».

Cyberpunk 2077 поступит в продажу 19 ноября 2020 года на ПК, PS4, Xbox One, в GeForce Now и Google Stadia. Позже появятся версии для консолей нового поколения, а до этого момента запустить игру на них можно будет в режиме обратной совместимости.