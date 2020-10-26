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Слухи: ремейк Demon's Souls ушёл на золото ещё в сентябре и до сих пор содержит Fractured Mode

Моддер и ютубер Лэнс Макдоналд (Lance McDonald) у себя в микроблоге поделился неподтверждённой информацией о предстоящем ремейке Demon’s Souls от Bluepoint Games и SIE Japan Studio.

По словам Макдоналда, ему довелось оценить «несколько крайне небольших фрагментов игрового процесса». При этом о релизной версии речь не идёт, хоть проект якобы и отправился на золото ещё 24 сентября.

Блогер остался «очень доволен» увиденным: «Этот [ремейк] — всё ещё Demon’s Souls, разве что графика невероятно красива и некоторые боссы куда отвратительнее, чем когда-либо раньше».

Также Макдоналд заявил, что разработчики ремейка собираются восстановить по крайней мере некоторую долю вырезанного из оригинальной игры контента: в частности, оформление витражного окна в помещении с одним из боссов.

Помимо прочего, моддер подтвердил, что впервые засветившийся в описании дебютного трейлера ремейка Fractured Mode до сих пор в игре. Макдоналд даже имеет представление о том, что предполагает этот режим, но портить сюрприз другим не станет.

Кроме того, блогер обмолвился о наличии в ремейке идентичной файловой системы с оригинальной игрой, отсутствии уровней сложности, а также слегка другом по сравнению с сентябрьской демонстрацией положении камеры за спиной героя.

Ремейк Demon’s Souls поступит в продажу 12 ноября эксклюзивно для PlayStation 5. Если верить Макдоналду, игра не станет частью программы предстоящих превью новой консоли Sony.

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Рубрики: Новости Software, игры, RPG, JRPG, Боевик, Слухи, PlayStation,
Теги: demon’s souls, bluepoint games, sie japan studio, sony interactive entertainment
demon’s souls, bluepoint games, sie japan studio, sony interactive entertainment
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