Samsung запатентовала дизайн смартфона-книжки с шестью выдвижными камерами

Компания Samsung продолжает изучать различные варианты исполнения смартфона-книжки с гибким дисплеем. Описание очередного дизайна, как сообщает ресурс LetsGoDigital, появилось на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO).

Как можно видеть на патентных иллюстрациях, южнокорейский гигант размышляет над аппаратом с двумя экранами: большая гибкая панель будет складываться внутрь корпуса, а на внешней стороне расположится вспомогательный дисплей. При этом у экранов не будет ни вырезов, ни отверстий для камер, что позволит реализовать безрамочную конструкцию.

Что касается системы камер, то её главным элементом должен стать массивный выдвижной блок. При этом Samsung предлагает несколько вариантов компоновки этого модуля, занимающего в ширину половину корпуса (в разложенном состоянии устройства).

Так, в одной из версий выдвижной элемент предлагается оснастить двойной фронтальной камерой, а также набором вспомогательных датчиков. При этом тройная тыльная камера будет установлена на задней панели корпуса.

Ещё один вариант — интеграция в выдвижной блок шести камер: трёх фронтальных и трёх тыльных. В таком исполнении все датчики изображения будут прятаться внутрь устройства, когда камеры не используются.

Увы, пока не ясно, собирается ли Samsung создавать коммерческую версию смартфона с описанным дизайном.