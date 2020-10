Еженедельный чарт Steam: лидируют Phasmophobia и предзаказы Cyberpunk 2077

Valve опубликовала традиционный отчёт о продажах в Steam за минувшую неделю. С 18 по 24 октября в магазине по-прежнему лидировал кооперативный хоррор Phasmophobia. А на второе место вышли предварительные заказы Cyberpunk 2077. Видимо, пользователи решили активизироваться за месяц до релиза ожидаемой экшен-RPG от CD Projekt RED и начали её активно покупать. Да и полномасштабная маркетинговая кампания наверняка подогрела интерес к игре.

Третья позиция в списке досталась Among Us, которая много недель подряд находилась на вершине. На четвёртой строчке расположилась The Outer Worlds, утратившая статус эксклюзива Epic Games Store. А замыкает первую пятёрку RPG Baldur's Gate 3. Из необычных появлений в рейтинге стоит отметить новый хоррор Amnesia: Rebirth.

Ознакомиться с полным отчётом о продажах в Steam с 18 по 24 октября можно ниже. Он, как всегда, составлен по общим доходам от реализации продукции, а не количеству проданных копий: