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Еженедельный чарт Steam: лидируют Phasmophobia и предзаказы Cyberpunk 2077

Valve опубликовала традиционный отчёт о продажах в Steam за минувшую неделю. С 18 по 24 октября в магазине по-прежнему лидировал кооперативный хоррор Phasmophobia. А на второе место вышли предварительные заказы Cyberpunk 2077. Видимо, пользователи решили активизироваться за месяц до релиза ожидаемой экшен-RPG от CD Projekt RED и начали её активно покупать. Да и полномасштабная маркетинговая кампания наверняка подогрела интерес к игре.

Третья позиция в списке досталась Among Us, которая много недель подряд находилась на вершине. На четвёртой строчке расположилась The Outer Worlds, утратившая статус эксклюзива Epic Games Store. А замыкает первую пятёрку RPG Baldur's Gate 3. Из необычных появлений в рейтинге стоит отметить новый хоррор Amnesia: Rebirth.

Ознакомиться с полным отчётом о продажах в Steam с 18 по 24 октября можно ниже. Он, как всегда, составлен по общим доходам от реализации продукции, а не количеству проданных копий:

  1. Phasmophobia;
  2. Cyberpunk 2077 (предварительные заказы);
  3. Among Us;
  4. The Outer Worlds;
  5. Baldur's Gate 3;
  6. Valve Index VR Kit;
  7. Grand Theft Auto V;
  8. Fall Guys: Ultimate Knockout;
  9. Hades;
  10. Amnesia: Rebirth.   

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Ужастик,
Теги: steam, valve, phasmophobia, cyberpunk 2077
steam, valve, phasmophobia, cyberpunk 2077
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