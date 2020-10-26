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Авторы Marvel’s Spider-Man: Miles Morales рассказали о преимуществах PS5-версии и пообещали геймплейный паритет с PS4

Ключевые сотрудники Insomniac Games в эксклюзивном интервью Game Informer поделились подробностями о преимуществах версии Marvel’s Spider-Man: Miles Morales для PlayStation 5.

Напомним, PS5-версия предложит два режима графики в 4K (60 кадров/с без трассировки лучей и 30 кадров/с с рейтрейсингом), полное отсутствие загрузочных экранов и «почти мгновенные» загрузки.

По словам художественного руководителя Insomniac Games Гэвина Голдена (Gavin Golden), разработчикам также удалось добиться на PS5 большего уровня детализации города, персонажей и системы частиц.

«С визуальной точки зрения это поразительно. У нас отражения с трассировкой лучей подо льдом и снегом, на мокрых улицах в разное время дня, и всё это меняется при пасмурной погоде», — поделился Голден.

Также разработчики пообещали на PS5 более реалистичную игру актёров (4D-сканы), «намного больше разрушений» и «погружение нового уровня» благодаря тактильной отдаче контроллера DualSense.

Что касается PS4, то режиссёр проекта Брайан Хортон (Brian Horton) обещает геймплейный паритет с изданием для PS5: «Версия для PlayStation 4 ощущается отлично и выглядит приятно, но разница, когда вы поиграете на PS5, будет заметна».

Marvel's Spider-Man: Miles Morales выйдет 12 ноября текущего года на PS4 и PS5. В недавнем ролике Game Informer продемонстрировал непродолжительную сцену с участием Джей Джоны Джеймсона.

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Рубрики: Новости Software, игры, Боевик, PlayStation,
Теги: marvel’s spider-man: miles morales, insomniac games, sony interactive entertainment
marvel’s spider-man: miles morales, insomniac games, sony interactive entertainment
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