CD Projekt RED о квестах в Cyberpunk 2077: «The Witcher 3 стала отличным разогревом»

До релиза Cyberpunk 2077 остаётся несколько недель, и компания CD Projekt RED старается всячески подогревать интерес к своей грядущей игре. Недавно в Twitter она похвалила внутреннюю команду, отвечавшую за дизайн заданий в проекте. По словам представителей студии, The Witcher 3 стала разогревом в плане создания миссий. А в Cyberpunk 2077 разработчики «пошли ва-банк».

Всё началось с того, что пользователь под псевдонимом IamGreen04 написал: «Пожалуйста, скажите мне, что квесты будут разветвлёнными и с несколькими [возможными] исходами, как в FNV (Fallout: New Vegas). Боюсь чересчур понадеяться на Cyberpunk 2077, хотя от этого трудно удержаться. Выглядит [она] великолепно». Пользователю ответили с официального аккаунта игры: «Наша команда создателей заданий невероятна. The Witcher 3 стала отличным разогревом в плане дизайна миссий. Теперь же мы пошли ва-банк. И, кстати, наши другие команды тоже невероятны».

Напомним: в начале октября CD Projekt RED заявила, что Cyberpunk 2077 отправилась на золото. Игра точно выйдет 19 ноября 2020 года на ПК, PS4, Xbox One, в GeForce Now и Google Stadia. Позже проект обзаведётся версиями для Xbox Series X, Series S и PlayStation 5, а до того игру можно будет запустить на новых консолях в режиме обратной совместимости.