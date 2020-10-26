Руководить «твердотельным бизнесом» Western Digital будет выходец из Cisco

Принятое недавно Western Digital Corporation решение создать обособленное подразделение, отвечающее за выпуск и реализацию накопителей на основе твердотельной памяти, было воспринято аналитиками как сигнал к скорому отделению профильных активов. На прошлой неделе был выбран руководитель для этого подразделения, он обладает 30-летним опытом работы в отрасли.

Исполнительным вице-президентом WDC и главной подразделения Flash Products Business стал Роберт Содербери (Robert Soderbery), который до этого занимал руководящие посты в Cisco и Symantec. Общий стаж работы Роберта в отрасли превышает тридцать лет, на предыдущих местах работы он тоже имел дело с системами хранения данных.

Теперь дело осталось за малым — найти управляющего для подразделения WDC, которое занимается производством традиционных жёстких дисков на магнитных пластинах. По мнению многих аналитиков, образованное после покупки активов SanDisk в 2016 году подразделение по производству твердотельных накопителей отдельно от материнской компании может стоить больше, а потому проводимые WDC структурные преобразования могут быть направлены на повышение самостоятельности данного вида бизнеса.