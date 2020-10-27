Конкурс компании AverMedia — выиграй новую камеру и не только!

Дорогие друзья!

Мы начинаем конкурс, который наш сайт проводит совместно с AverMedia, известным разработчиком и изготовителем мультимедийных устройств. Компания AverMedia помогает дистанционному обучению, работе и общению и предлагает широкий ассортимент карт видеозахвата, вебкамер, микрофонов, наборов для стрима. Устройства компании ориентированы как на частных пользователей — энтузиастов компьютерных игр, так и на сферы образования и бизнеса.

Этот конкурс посвящен новой вебкамере AverMedia Live Streamer Cam PW313. Как легко догадаться по названию, это устройство предназначено для проведения стримов . Но это не единственное назначение устройства — камера также поможет в дистанционном обучении и работе. Камера обеспечивает качественное изображение формата FullHD (1080p). Она оснащена креплением, позволяющим установить ее на монитор, дисплей ноутбука или на штатив. Предусмотрена шторка и механизм поворота.

Камера Live Streamer Cam PW313 станет главным, но не единственным призом! Компания AverMedia предоставила также два утешительных трофея — легкие полноразмерные гарнитуры SONICWAVE GH335 с 50-мм динамиками и 3,5-мм разъемом. Цвет – черный за второе место и белый за третье место.

В этот раз мы предлагаем вам принять участие в конкурсе комментариев! Чтобы принять участие в конкурсе, нужно оставить следующий комментарий под этим анонсом на нашем сайте с помощью своей учетной записи в социальных сетях Facebook или ВКонтакте:

«Я хочу выиграть web-камеру Stream Cam PW313 от AVerMedia, чтобы использовать ее для … (закончите предложение). Камера привлекла мое внимание тем, что …. (закончить предложение)»

Три участника, комментарии которых наберут больше всех плюсов, выиграют призы от AVerMedia. В случае если у более чем двух участников будет одинаковый положительный результат или однозначно определить призеров будет невозможно по каким-либо другим причинам, для определения победителей представители компании выберут наиболее понравившиеся им комментарии.

Как всегда, принять участие в конкурсе может любой читатель 3DNews, независимо от страны проживания, но приз может быть отправлен только на адрес в РФ. Конкурс продлится с 27 октября по 2 ноября. Результаты конкурса будут объявлены в течение двух недель с момента его окончания. Желаем удачи всем участникам!