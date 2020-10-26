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Бюджетные твердотельные накопители Biostar S120L выполнены в формате 2,5 дюйма

Компания Biostar анонсировала твердотельные накопители семейства S120L: устройства предназначены для использования в недорогих настольных компьютерах, а также ноутбуках.

Новинки выполнены в 2,5-дюймовом форм-факторе с толщиной корпуса 7 мм. Для подключения служит интерфейс SATA 3.0 с пропускной способностью до 6 Гбит/с. В основу положены микрочипы флеш-памяти 3D QLC — четыре бита информации в одной ячейке.

В серии Biostar S120L представлены две модели — вместимостью 240 и 480 Гбайт. У младшей модификации скорость последовательного чтения данных достигает 420 Мбайт/с, у старшей — 560 Мбайт/с. Скорость последовательной записи составляет соответственно до 430 и 480 Мбайт/с.

Говорится о совместимости с операционными системами Microsoft Windows, Apple macOS и Linux. Накопители весят 36 г. Диапазон рабочих температур — от 0 до 70 градусов Цельсия.

Устройства относятся к бюджетным изделиям, но цена пока не раскрываются. Продажи, вероятно, начнутся в текущем квартале. 

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Рубрики: Новости Hardware, модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопители, кардридеры,
Теги: biostar, ssd, ssd-накопители, накопитель, твердотельный накопитель
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