Colorful представила GeForce RTX 3090 iGame Vulcan X OC с цветным ЖК-дисплеем

Спустя чуть больше месяца с момента анонса GeForce RTX 3090 компания Colorful наконец-то представила свою наиболее производительную версию видеокарты на этом чипе — модель iGame Vulcan X OC. Ожидается, что в будущем производитель также выпустит версию iGame KUDAN.

Colorful GeForce RTX 3090 iGame Vulcan X OC представляет собой трёхслотовую видеокарту длиной 31 см. Наиболее выделяющейся особенностью новинки является наличие на верхней части видеокарты жидкокристаллического информационного дисплея.

Конечно, подобное решение мы могли видеть и у других производителей, например, у тех же видеокарт серии Aorus компании Gigabyte, однако Colorful является одной из первых компаний, которая использует цветной ЖК-экран. Кроме того, у модели Colorful он к тому же может вращаться, что позволяет сохранить его функциональность при любой ориентации видеокарты в корпусе.

Графический ускоритель построен на базе GPU NVIDIA GA102-300. Он обладает 10 496 ядрами CUDA, 328 тензорными ядрами и 82 RT-ядрами. Видеокарта оснащена 24 Гбайт видеопамяти стандарта GDDR6X, которая работает на скорости 19,5 ГГц и обеспечивает почти 1 Тбайт/с пропускной способности.

Карта получает питание от трёх 8-контактных разъёмов. Вариант Colorful GeForce RTX 3090 iGame Vulcan X OC построен на печатной плате собственного дизайна компании с усиленной подсистемой питания процессора и памяти, построенной по схеме 14+8+4. Colorful — один из немногих производителей, который указывает общее значение энергопотребления видеокарты (TGP). Для модели GeForce RTX 3090 iGame Vulcan X OC оно заявлено на уровне 390 Вт, что на 20 Вт выше, чем у более простой модели GeForce RTX 3080 Vulcan X OC и на 40 Вт выше, чем у эталонной версии GeForce RTX 3090 FE.

Производитель также заявляет о наличии заводского разгона графического процессора до 1785 МГц, что на 85 МГц выше эталона. Для смены обычного и производительного режимов карта оснащена двойной системой BIOS. Выбрать нужные настройки можно нажатием одной кнопки, расположенной рядом с видеовыходами. Среди последних — стандартный набор из одного HDMI 2.1 и трёх DisplayPort 1.4a.

По данным ресурса VideoCardz, новинка Colorful iGame GeForce RTX 3090 Vulcan X OC пока не появилась ни у одного из известных ретейлеров. Производитель тоже пока не сообщает её стоимость. В то же время указывается, что в продажу видеокарта поступит уже на этой неделе.