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За несколько месяцев работы в России Spotify вошёл в топ-10 музыкальных сервисов

По сообщениям сетевых источников, стриминговый музыкальный сервис Spotify за несколько месяцев работы в России сумел войти в список самых популярных среди пользователей, причём версия для мобильных устройств расположилась на шестом месте рейтинга топ-10. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные компании Mediascope.

Позиции Spotify в России ещё будут корректироваться, поскольку более точную оценку популярности сервиса можно будет дать только после завершения промо-периода. Актуальные на сегодняшний день данные говорят о том, что всего за несколько месяцев работы в России мобильная версия Spotify обошла сервис YouTube Music и заняла шестое место по размеру пользовательской аудитории.  

По данным Mediascope, количество россиян в возрасте старше 12 лет, которые хотя бы раз заходили в мобильное приложение Spotify, в июле составило 1,5 млн человек, а в августе выросло до 2,2 млн человек. Это последние доступные данные, имеющиеся к настоящему моменту. В соответствии с ними, в августе мобильное приложение Spotify занимало шестое место по популярности среди россиян, уступая Shazam, Apple Music, «Яндекс.Музыка», Zaycev.net и Boom.

Что касается аудитории веб-версии Spotify, то в июле она составила 1,1 млн человек, а в августе снизилась до 0,74 млн человек. Этот показатель соответствует десятому месту рейтинга самых популярных музыкальных сервисов, доступных на территории России. Чаще всего россияне используют на компьютерах сервисы «Яндекс.Музыка», Zaycev.net и Hotmo.org.

Стоит отметить, что данные о количестве пользователей в отдельных странах Spotify не раскрывает. Приведённую Mediascope статистическую информацию в компании комментировать отказались.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, ПО для мобильных устройств,
Теги: spotify, россия, mediascope
spotify, россия, mediascope
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