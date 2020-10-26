Стало известно, когда появятся видео с распаковкой PlayStation 5 и первые обзоры

На прошлой неделе компания Sony разослала PlayStation 5 ведущим западным изданиям. Одним из таких стало Gaming Trend, которое слило даты публикаций разнообразных материалов, посвящённых PS5. Оказывается, эмбарго будет сниматься в три этапа. Сначала пользователям покажут распаковку консоли, затем раскроют другие подробности, а дальше появятся обзоры игр из стартовой линейки PlayStation 5.

Указанная информация всплыла в свежем ролике Gaming Trend, а точнее, в комментариях под ним. Один пользователь спросил о том, когда спадает эмбарго, и внезапно получил развёрнутый ответ от портала. Позже издание удалило своё сообщение, но его успел заметить и скопировать пользователь форума Reddit под псевдонимом deepcutgames.

Итак, видео с распаковкой PlayStation 5 появятся в Сети уже завтра, 27 октября. А разнообразные подробности, например, уровень шума, замеры температуры, рассказы о работе обратной совместимости, будут опубликованы 6 ноября. После этого станут появляться обзоры игр из стартовой линейки, в том числе ремейка Demon's Souls и Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Каждый проект имеет своё отдельное эмбарго.

Запуск PlayStation 5 в России состоится 19 ноября. Цена консоли составляет 37 999 руб. за цифровой вариант и 46 999 руб. за версию с дисководом Blu-ray.