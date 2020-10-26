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Ситуация с доступностью GeForce RTX 3070 будет в разы лучше, но видеокарт на всех не хватит

На этой неделе видеокарты GeForce RTX 3070 начнут поступать в продажу. Они могли бы сделать это двумя неделями раньше, но NVIDIA целенаправленно перенесла рыночный дебют, чтобы улучшить ситуацию с поставками. Сейчас представители торговых сетей говорят, что видеокарт GeForce RTX 3070 будет завезено в разы больше, чем GeForce RTX 3080, но кардинально это ничего не изменит.

Источник изображения: ASUS, VideoCardz

Источник изображения: ASUS, VideoCardz

Представители японского сайта AKIBA PC Hotline в минувшие выходные провели опрос окрестных магазинов по поводу ситуации с доступностью видеокарт GeForce RTX 3070. С одной стороны, продажа новой модели семейства Ampere всё равно будет сопровождаться предварительным распределением ваучеров в количестве, кратном размеру первой партии видеокарт. С другой стороны, видеокарт GeForce RTX 3070 в Японию к моменту старта продаж будет завезено гораздо больше, чем в случае с GeForce RTX 3080 или GeForce RTX 3090.

Датский магазин ProShop тоже не скрывает, что из 4330 заказанных экземпляров GeForce RTX 3070 получит не более 553, причём на текущую дату им получено всего 206 видеокарт.

Сайт VideoCardz добавляет, что размеры первых партий GeForce RTX 3070 будут измеряться тысячами на каждый регион. По сравнению со старшими видеокартами семейства GeForce RTX 30, которые дебютировали ранее, это будет в среднем в четыре раза больше. Дистрибьюторы также готовятся к поступлению видеокарт GeForce RTX 3060 Ti, которые выйдут не ранее следующего месяца.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты, комментарии последних событий, слухи,
Теги: geforce rtx 3070, nvidia, видеокарты, ampere
geforce rtx 3070, nvidia, видеокарты, ampere
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