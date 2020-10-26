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Mail.ru Group опубликовала финансовый отчёт за третий квартал — выручка компании выросла на 19,9 %, но прибыль снизилась

Холдинг Mail.ru Group опубликовал неаудированный финансовый отчёт за третий квартал. Компания сообщила о росте совокупной выручки на 19,9 % в сравнении с аналогичным периодом за прошлый год — её суммарный объём составил 26,372 миллиарда рублей. Несмотря на это, чистая прибыль MRG снизилась на 19,5 % (до 2,8 миллиарда рублей).

Пресс-служба Mail.ru

Пресс-служба Mail.ru

Выручка от рекламы выросла на 5 % (до 9,51 млрд рублей), доходы от MMO-игр увеличились на 33,8 % (до 9,61 миллиарда рублей). Также компания сообщила о росте выручки от платежей за социальные сервисы на 8,3 % (до 4,22 миллиарда рублей). Прочие доходы взлетели на 63,7 %, составив 3,01 миллиарда рублей. Рост последних обеспечили образовательные платформы GeekBrains и Skillbox, совокупная выручка которых превысила 1,6 млрд рублей.

Руководители MRG подчеркнули, что «ВКонтакте» занимает центральное положение в экосистеме компании. Доходы соцсети выросли на 12,9 %, а рекламная выручка платформы — на 40 %. Кроме этого, ежемесячная активная аудитория проекта выросла на 4,2 %. Также менеджмент заявил об удвоении выручки от рекламы в «Одноклассниках». Полный отчёт по соцсетям можно найти на странице компании.

«Несмотря на кардинальные изменения в условиях работы и сложную макроэкономическую ситуацию, наши финансовые показатели подтверждают, что мы успешно адаптируемся к новой реальности и масштабируем нашу деятельность», — говорится в заявлении MRG.

В предстоящем году компания рассчитывает увеличить годовую выручку на 17-19 % (до 103 миллиардов рублей). Для этого MRG планирует развивать текущие актуальные направления, среди которых проекты MY.GAMES, сервис «Клипы» (во «ВКонтакте»), инструменты облачных решений для бизнеса и многое другое. Также руководство планирует развивать общую экосистему компании при помощи учётной записи VK Connect, подписки VK Combo и других направлений.

В сентябре стало известно о намерениях MRG запустить собственный облачный игровой сервис. По данным "Коммерсанта", платформа получит название My.Games Cloud. Представитель компании заявил, что холдинг изучает перспективы по развитию в этом направлении, но говорить о запуске платформы пока рано.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: вконтакте, mail.ru group, одноклассники, my.games
вконтакте, mail.ru group, одноклассники, my.games
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