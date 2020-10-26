Дорогие модели будут приносить 80 % прибыли на рынке смартфонов Западной Европы в 2021 году

Согласно последнему исследованию Strategy Analytics, премиальные модели смартфонов получат рекордную долю рынка в Западной Европе в 2021 году с точки зрения доходов от продаж. Она составит 80 %. Этому поспособствует внедрение технологии 5G и появление относительно недорогих премиум-моделей, таких как iPhone SE (2020).

По оценкам Strategy Analytics, в 2019 году в Западной Европе на долю премиальных моделей пришлось 73 % всех доходов от оптовых продаж смартфонов. В 2020 году прогнозируется рост этого показателя до 77 %, а в 2021 году — уже 80 %.

Росту рынка премиальных смартфонов способствуют три основных фактора, пояснили аналитики. Во-первых, стремительно растёт спрос на сравнительно недорогие аппараты с поддержкой 5G, такие как Samsung Galaxy A90. Во-вторых, растёт количество предложений в сегменте доступных флагманов вроде Apple iPhone SE (2020). В-третьих, на западноевропейском рынке активизируются китайские производители (Xiaomi, Vivo и прочие), готовые предлагать топовые смартфоны по более низким ценам.

Напомним, что ещё в конце февраля Strategy Analytics спрогнозировала рост поставок смартфонов с поддержкой мобильной связи пятого поколения (5G) до 199 млн штук в 2020 году. Для сравнения: в 2019 году было отгружено 19 млн 5G-смартфонов.