Видеокарта Palit GeForce RTX 3070 JetSream получила компактную плату и большую систему охлаждения

Видеокарты GeForce RTX 3080 серии Founders Edition заинтриговали необычным подходом к организации охлаждения: вентиляторы в них располагаются спереди и сзади. По замыслу создателей, воздушный поток в задней части видеокарты должен был проходить сквозь радиатор с минимальным сопротивлением. Нечто похожее предложит покупателям GeForce RTX 3070 марка Palit, но в более привычной форме.

В преддверии скорого старта продаж видеокарт GeForce RTX 3070, компания Palit разместила в Twitter видеоролик, бегло демонстрирующий основные особенности дизайна видеокарт серии JetStream. По всей видимости, компоненты GeForce RTX 3070 в этом варианте исполнения разместятся на достаточно компактной печатной плате, а система охлаждения будет выдаваться за её пределы в длину достаточно серьёзно.

Этого хватит, чтобы открыть доступ воздуха к «дальнему» (от панели разъёмов) вентилятору почти полностью с обеих сторон. По фото задней укрепляющей пластины видеокарты можно понять, что радиатор с оборотной стороны прикрыт лишь частично, в районе второго вентилятора предусмотрены вентиляционные прорези. Удастся ли за счёт этого повысить эффективность охлаждения, можно будет судить по итогам первых тестов.

Другая компоновочная особенность видеокарты обусловлена малой длиной печатной платы. Пара разъёмов дополнительного питания (с восемью контактами у каждого) расположилась почти в центре кожуха системы охлаждения. С точки зрения оптимизации прокладки кабелей это не совсем удобно, любители лицезреть внутренности системного блока могут быть раздражены подобной «помехой». Подробные характеристики видеокарт Palit GeForce RTX 3070 серии JetStream будут обнародованы на этой неделе, перед самым стартом продаж.