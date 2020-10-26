Вердикт iFixit: отремонтировать iPhone 12 и iPhone 12 Pro не слишком сложно, но без нюансов не обошлось

Умельцы iFixit оценили ремонтопригодность двух из четырёх новых смартфонов Apple — аппаратов iPhone 12 и iPhone 12 Pro, официальная презентация которых состоялась в текущем месяце.

Специалисты iFixit изучали анатомию названных аппаратов в течение нескольких дней. Ранее была выявлена практически полная идентичность конструкции этих устройств — их главное различие заключается в системе камер.

Дальнейшее изучение внутренностей смартфонов позволило идентифицировать ключевые электронные компоненты. В частности, применены флеш-модуль производства Samsung, элементы управления питанием Texas Instruments и STMicroelectronics, аудиокодек Apple/Cirrus Logic, приёмопередатчики Qualcomm.

В целом, ремонтопригодность аппаратов оценена в шесть баллов из десяти возможных по собственной шкале iFixit. Иными словами, смартфоны вполне подлежат починке.

Отмечается, что удобству замены дисплея и аккумуляторной батареи разработчики уделили большое внимание. Плюс к этому большинство ключевых компонентов имеют модульное исполнение. В то же время улучшенная защита от влаги усложняет выполнение определённых ремонтных операций. А в случае повреждения тыльного стекла придётся полностью разобрать смартфон и заменить каркас.