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Новости Hardware

OnePlus представила Nord N10 5G и N100 — смартфоны среднего уровня по цене от €200

Компания OnePlus, как и ожидалось, расширила семейство относительно недорогих смартфонов Nord: дебютировали модели N10 5G и N100. Каждая из них построена на процессоре Qualcomm и работает под управлением операционной системы OxygenOS 10.5 на основе Android 10.

Старшая из двух новинок, Nord N10 5G, несёт на борту чип Snapdragon 690, объединяющий восемь ядер Kryo 560 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель Adreno 619L и сотовый модем Snapdragon X51 5G. Объём оперативной памяти составляет 6 Гбайт, ёмкость флеш-накопителя — 128 Гбайт.

Применён 6,49-дюймовый дисплей Full HD+ LCD с разрешением 2400 × 1080 точек и частотой обновления 90 Гц. В небольшом экранном отверстии установлена 16-мегапиксельная селфи-камера с максимальной диафрагмой f/2,05. Основная четверная камера объединяет 64-мегапиксельный блок (f/1,79), 8-мегапиксельный модуль с широкоугольной оптикой, а также пару 2-мегапиксельных сенсоров.

Габариты составляют 163 × 74,7 × 8,95 мм, вес — 190 г. За питание отвечает аккумулятор ёмкостью 4300 мА·ч с быстрой подзарядкой Warp Charge 30T.

Смартфон Nord N100, в свою очередь, не имеет поддержки 5G. Он наделён процессором Snapdragon 460, содержащим восемь ядер с частотой до 1,8 ГГц, графический ускоритель Adreno 610 и сотовый модем Snapdragon X11 LTE. Присутствуют 4 Гбайт ОЗУ и накопитель на 64 Гбайт.

6,52-дюймовый экран HD+ LCD обладает разрешением 1600 × 720 точек. Спереди установлена 8-мегапиксельная камера, а тройная тыльная камера вобрала в себя 13-мегапиксельный датчик и два сенсора с 2 млн пикселей.

Устройство имеет размеры 164,9 × 65,1 × 8,49 мм и весит 188 г. Установлена батарея на 5000 мА·ч с 18-ваттной подзарядкой.

Обе новинки снабжены тыльным дактилоскопическим сканером, 3,5-миллиметровым гнездом для наушников, портом USB Type-C и стереофоническими динамиками. Цена OnePlus Nord N10 5G и N100 составит 350 и 200 евро соответственно. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: oneplus, nord, смартфон
oneplus, nord, смартфон
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