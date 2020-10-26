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Флагманский Ryzen 9 5950X установил сразу два рекорда производительности в PassMark

Новый шестиядерный чип Ryzen 5 5600X от компании AMD недолго удерживал звание самого производительного потребительского процессора в однопоточных задачах по данным PassMark. Корону первенства, но пока неофициально, перехватил флагман серии Zen 3 — 16-ядерный Ryzen 9 5950X. Он не только установил рекорд в однопотоке, но также оказался быстрее всех в рейтинге многопоточной производительности.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

В базе данных PassMark результаты больше недоступны, однако немецкий ресурс ComputerBase успел сделать скриншоты до того, как они были удалены. Учитывая обстоятельства пока сложно сказать, при каких условиях проводился тест: использовался ли разгон Ryzen 9 5950X и оперативная память с частотой выше рекомендуемого самой AMD стандарта DDR4-3200. Пока эти вопросы остаются неясными. Поэтому окончательные выводы можно будет сделать уже после того, как появятся официальные тесты нового чипа.

Согласно текущим данным, Ryzen 9 5950X до 34,4 и 16 % быстрее соответственно в однопоточных и многопоточных задачах, чем Ryzen 9 3950X. Если учесть, что новый флагман серии Zen 3 работает в диапазоне частот от 3,4 до 4,9 ГГц, а старший чип на Zen 2 оперирует с частотами от 3,5 до 4,7 ГГц то столь высокое превосходство нового процессора указывает на значительные улучшения по части IPC, ведь одними лишь частотами такой прибавки добиться вряд ли бы получилось.

Источник изображения: ComputerBase

Источник изображения: ComputerBase

Если говорить о сравнении с конкурентом, то согласно результатам PassMark, Ryzen 9 5950X до 16,3 % быстрее в однопотоке, чем десятиядерный Intel Core i9-10900K, работающий в частотном диапазоне от 3,7 до 5,3 ГГц. Что касается многопоточных задач, то превосходство нового флагмана AMD над Core i9-10900K составляет до 87,8 %.

Intel готова предложить в массовом потребительском сегменте чипы с количеством ядер не больше десяти, поэтому сравнение нового мейнстримного AMD Ryzen 5950X с тем же HEDT-процессором Core i9-10980XE здесь было бы не совсем уместно. Однако новый флагман AMD и его оставляет позади — 16-ядерный Ryzen 9 5950X до 33,5 % быстрее в многопоточных задачах, чем 18-ядерный Core i9-10980XE.

Источник изображения: Tom's Hardware

Источник изображения: Tom's Hardware

Конечно, это лишь «синтетика» и реальные возможности новых чипов Zen 3 мы сможем выяснить только после того, как начнут появляться их первые полноценные тесты и обзоры. А если и в играх серия Zen 3 покажет своё превосходство над решениями Intel, то текущему поколению процессоров Intel Comet Lake-S не останется ничего противопоставить против них. И пока не совсем понятно, сможет ли найтись подходящий ответ у грядущей серии процессоров Intel Rocket Lake-S, релиз которой ожидается в первой половине будущего года.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, экспресс-тесты,
Теги: zen 3, amd ryzen, amd, процессор, passmark
zen 3, amd ryzen, amd, процессор, passmark
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