Apple готовит две свежие модели наушников AirPods и обновлённый смарт-динамик HomePod

В распоряжении сетевых источников оказалась свежая информация о планах Apple по выпуску новых аудиоустройств: компания в числе прочего готовит полностью беспроводные наушники погружного типа и смарт-динамик.

В разработке находятся наушники AirPods 3. Они унаследуют дизайн у нынешних AirPods Pro, в частности, получат укороченную «ножку». Средства шумоподавления предусмотрены не будут, но пользователи могут рассчитывать на улучшенное время автономной работы. Кроме того, сократится задержка при передаче сигнала посредством Bluetooth. Официальная презентация ожидается в первой половине следующего года.

А на второе полугодие 2021-го, как сообщается, запланирован выпуск наушников AirPods Pro 2. По сравнению с нынешним поколением они станут компактнее, правда, Apple ещё предстоит доработать конструкцию и обойти сложности, связанные с интеграцией необходимых компонентов в уменьшенный корпус.

Что касается будущего смарт-динамика, то ему предстоит занять нишу между HomePod mini и оригинальным HomePod. Подробности об устройстве пока, увы, не раскрываются.

Apple также готовит полноразмерные беспроводные наушники AirPods Studio — их презентация может состояться в декабре.