Умный детектор протечек Xiaomi стоит менее $10

Китайская компания Xiaomi, один из крупнейших в мире поставщиков смартфонов, продолжает расширять экосистему устройств для современного умного дома. Очередной новинкой стал прибор Mi Leak Detector.

Небольшой гаджет предназначен для обнаружения протечек и затоплений. Детектор устанавливается, скажем, на полу и фиксирует появление воды. Информация об этом через компьютерную сеть отправляется на смартфон владельца, что позволяет в максимально сжатые сроки принять необходимые меры — отключить подачу воды или вызвать ремонтную бригаду.

Новинка подходит для домашнего и офисного использования. Детектор функционирует в круглосуточном режиме. Устройство заключено в компактный корпус в виде шайбы белого цвета.

Пока не раскрывается, на какой срок службы рассчитан источник питания. Зато называется цена новинки — приблизительно 9 долларов США. Продажи устройства Xiaomi Mi Leak Detector начнутся в ближайшее время.

Добавим, что в ассортименте Xiaomi присутствуют и другие продукты, призванные обеспечивать безопасность жилища. Это, в частности, различные камеры наблюдения и умные дверные замки.