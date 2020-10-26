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Смартфон Xiaomi Redmi K30S Extreme Commemorative Edition со 144-Гц экраном и Snapdragon 865 дебютирует завтра

Сегодня вице-президент Xiaomi Group Лу Вейбинг (Lu Weibing) объявил, что завтра бренд Redmi представит новый смартфон под названием K30S Extreme Commemorative Edition. После этого официальный аккаунт Xiaomi в WeChat опубликовал постер, сообщающий, что запуск устройства приурочен к большой ежегодной распродаже 11 ноября.

gizchina.com

gizchina.com

Вейбинг сообщил, что новый смартфон будет «нафарширован» по высшему разряду. Он получит высококачественный дисплей, прикрытый прочным стеклом, и сможет похвастаться длительным временем автономной работы. Согласно постеру, частота обновления жидкокристаллического экрана Redmi K30S Extreme Commemorative Edition составит 144 Гц. Ёмкость батареи, которая будет самой большой для смартфонов Redmi серии K, составит 5000 мА·ч. Кроме того, K30S Extreme Commemorative Edition сможет похвастаться возможностью динамически изменять частоту смены кадров, что положительно скажется на энергопотреблении.

gizchina.com

gizchina.com

Согласно ранним утечкам, устройство получит 6,67-дюймовую LTPS-матрицу. Смартфон будет основан на актуальном флагманском чипсете Qualcomm Snapdragon 865. Предполагается, что он будет доступен в версиях с 6, 8 и 12 Гбайт оперативной памяти. Основная камера сможет похвастаться главным 64-Мп датчиком, дополненным 20- и 8-Мп сенсорами. Есть сведения, что стоимость устройства не превысит $400.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, слухи,
Теги: смартфон, новинка, утечка, xiaomi, redmi
смартфон, новинка, утечка, xiaomi, redmi
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