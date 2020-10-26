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«Потому что Apple»: в приложении Facebook Gaming появилась возможность играть через облако, но только в США и на Android

Компания Facebook на своём официальном сайте объявила о расширении функций приложения Facebook Gaming — теперь оно может запускать мобильные игры через облако и без подписок, в том числе в браузере. Без ограничений, впрочем, не обошлось.

Во-первых, пока сервис поддерживает всего несколько условно-бесплатных игр. Во-вторых, на данном этапе стриминг доступен только на территории некоторых штатов США и для устройств на базе Android: «Потому что Apple».

По словам руководителя проекта Джейсона Рубина (Jason Rubin), Facebook верит в будущее облачного гейминга, однако прямо сейчас не собирается поражать общественность мощностью своих вычислительных центров или кадровой частотой.

«До повсеместного применения потоковой передачи для воспроизведения игр ещё довольно далеко, поэтому важно принять как преимущества технологии, так и реалии, а не пытаться преподнести, где она будет в будущем», — уверен Рубин.

Чтобы приобщиться к облачному геймингу по версии Facebook, от пользователя не требуется ни специальное оборудование, ни контроллер. Функция находится на этапе бета-тестирования и пока поддерживается лишь пятью проектами:

  • Asphalt 9: Legends (Gameloft);
  • Mobile Legends: Adventure (Moonton);
  • PGA TOUR Golf Shootout (Concrete Software, Inc.);
  • Solitaire: Arthur’s Tale (Qublix Games);
  • WWE SuperCard (2K).

В ближайшие недели к перечисленным играм присоединится Dirt Bike Unchained от Red Bull, а в 2021 году каталог начнут расширять представителями жанра экшенов и приключений.

В рамках инициативы игроки смогут придумать себе псевдоним и подобрать аватар, а не использовать данные основного профиля. Система также поддерживает кроссплей между облачными и обычными версиями проектов.

Вместе со стартом «беты» облачного гейминга Facebook состоялся запуск потоковых рекламных роликов, которые представляют собой интерактивные демоверсии. Среди партнёров компании: 2K, FunPlus, Gameloft, Rovio и Wildlife Studios.

«Благодаря облачному геймингу в Facebook Gaming мы можем продолжить помогать людям играть вместе где угодно и когда угодно», — завершил своё обращение к пользователям Рубин.

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Рубрики: Новости Software, игры, Анонс, Игры для Android, Облачные игровые платформы,
Теги: facebook gaming, facebook
facebook gaming, facebook
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