Аналитик: Battlefield 6 из-за конкуренции с Call of Duty продастся хуже, чем многие ожидают

Издание GamingBolt взяло интервью у известного игрового аналитика Майкла Пактера (Michael Pachter). В разговоре речь зашла о Battlefield 6, разработкой которой уже занимается студия DICE. По мнению Пактера, игра продастся хуже, чем ожидают многие, и причиной тому он назвал релиз новой части Call of Duty. Если продолжение окажется качественным, то Battlefield 6 не сможет привлечь должное внимание.

Майкл Пактер заявил: «Две игры серии, которые показали себя очень хорошо — это [Battlefield ]4 и [Battlefield] I, и они противостояли двум Call of Duty с самым низким [оценочным] рейтингом. Так что обе игры показали очень хорошие результаты. Затем вышла следующая Battlefield и столкнулась с Black Ops 4, которая стала одной из самых популярных игр франшизы Call of Duty, и она не пользовалась таким же успехом. Я имею в виду, что было продано 8 млн копий, а предыдущих — по 15 млн. Думаю, у ЕА существует проблема с Battlefield, так как она напоминает CoD, то есть играется и выглядит так же. Очевидно, что каждая серия имеет своих фанатов, но они обе представляют собой военные шутеры от первого лица».

«Я считаю, что [новая] Battlefield имеет все шансы затеряться на фоне очередной хорошо принятой Call of Duty, — продолжил Майкл Пактер. — Поэтому я бы сказал, что Battlefield будет продаваться хуже, чем ожидают многие люди, так как она соревнуется с серьёзным конкурентом. Но если разработчики сделают хорошую игру, займутся продвижением и выберут лучшее окно для запуска, возможно, результаты повысятся».

Дата релиза и платформы Battlefield 6 пока не объявлены. Согласно весенним данным от Electronic Arts, разработка продвигается очень хорошо.