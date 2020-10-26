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Слухи: NVIDIA работает над игровой видеокартой на урезанной версии флагманского GPU Ampere

Чем ближе релиз видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070, тем больше различных слухов о её вероятных модификациях появляется в Сети. По данным сетевого информатора @kopite7kimi, на которого ссылается ресурс VideoCardz, производитель может готовить ещё одну версию GeForce RTX 3070. Она якобы будет использовать другой GPU и станет промежуточным звеном между GeForce RTX 3080 и обычной RTX 3070.

Источник изображения: NVIDIA

Источник изображения: NVIDIA

Согласно ранним слухам, NVIDIA планировала выпустить три версии GeForce RTX 3070: обычную на базе графического процессора GA104-300, версию Ti или Super (PG141 SKU 0) на базе GPU GA104-400 с увеличенным количеством функциональных блоков, а также вариант на плате PG141 SKU 5 с удвоенным объёмом видеопамяти GDDR6, но на том же процессоре GA104-300, что и обычная модель. От планов по выпуску последних двух компания в итоге отказалась. Таким образом 29 октября в продажу поступит только одна версия графического ускорителя GeForce RTX 3070 с 8 Гбайт видеопамяти GDDR6.

Тем не менее несколько дней назад в Сети стала появляться информация об ещё одной модификации GeForce RTX 3070. Согласно последним данным, она будет использовать плату PG132 SKU 35 и будет построена на базе GPU GA102-150 с 7424 ядрами CUDA (у обычной версии их 5888 штук). По данным информатора, данная версия GeForce RTX 3070 может получить вместо 8 Гбайт памяти GDDR6 10 Гбайт видеопамяти стандарта GDDR6X. Напомним, что такой же памятью того же объёма оснащена старшая GeForce RTX 3080.


Можно предположить, что таким образом NVIDIA реализует бракованные кристаллы GPU, которые не годятся для старших видеокарт, но вполне способны лечь в основу менее продвинутых решений при отключении части функциональных блоков.

Источник сообщил не только модель платы, объём памяти, но также и уровень энергопотребления карты на базе процессора GA102-150. Он якобы составит те же 320 Вт, которые заявляются для старшей модели GeForce RTX 3080.  

Источник изображения: VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

Предполагается, что GeForce RTX 3070 на базе GA102-150 должна стать ответом на видеокарту Radeon RX 6800 от AMD, которая, как указывает другой сетевой источник @KittyYYuko, будет использовать младшую модификацию графического процессора Navi 21 — Navi 21 XL.

Напомним, что релиз  GeForce RTX 3070 состоится 29 октября. Днём ранее официально будут представлены видеокарты новой серии Radeon RX 6000 от компании AMD.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты, слухи,
Теги: слухи, geforce rtx 3070, nvidia, amd, amd radeon
слухи, geforce rtx 3070, nvidia, amd, amd radeon
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