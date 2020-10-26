OnePlus нарушила старое обещание, выпустив бюджетный смартфон Nord N100

Около года назад соучредитель OnePlus Карл Пей (Carl Pei), который недавно покинул компанию, пообещал, что все без исключение будущие смартфоны компании будут оснащаться Fluid Display. Напомним, что согласно спецификациям OnePlus, «Fluid» могут именоваться только дисплеи с частотой обновления не ниже 90 Гц и малым временем отклика. Тем не менее, один из представленных сегодня смартфонов, а именно Nord N100, такую матрицу не получил.

Стоит отметить, что более дорогой Nord N10 5G может похвастаться дисплеем с высокой частотой обновления. Однако Nord N100 получил экран с частотой обновления 60 Гц и разрешением 720p, более характерный для бюджетных телефонов. Частично это можно оправдать стоимостью, которая равна 200 евро.

Тем не менее, на рынке уже некоторое время присутствует Realme 7, который при аналогичной цене обладает значительно более качественным экраном. Помимо того, что дисплей устройства может похвастаться частотой обновления 90 Гц, он предлагает пользователям разрешение Full HD+. Другой конкурент Nord N100, смартфон OPPO A53, хоть и наделён 720p-матрицей, но её частота обновления также равна 90 Гц, при том что стоимость устройства ниже чем у новинки OnePlus, а остальные технические характеристики находятся на сходном уровне.

В конце добавим, что Nord N10 и N100 получили 3,5-мм разъём для наушников и слот для карт памяти microSD, чего нет в других устройствах компании, доступных в данный момент, что, безусловно, порадует многих поклонников марки.