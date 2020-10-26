3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостирынок ITOnePlus нарушила старое обещание, выпуст...
Новости Hardware

OnePlus нарушила старое обещание, выпустив бюджетный смартфон Nord N100

Около года назад соучредитель OnePlus Карл Пей (Carl Pei), который недавно покинул компанию, пообещал, что все без исключение будущие смартфоны компании будут оснащаться Fluid Display. Напомним, что согласно спецификациям OnePlus, «Fluid» могут именоваться только дисплеи с частотой обновления не ниже 90 Гц и малым временем отклика. Тем не менее, один из представленных сегодня смартфонов, а именно Nord N100, такую матрицу не получил.

gsmarena.com

gsmarena.com

Стоит отметить, что более дорогой Nord N10 5G может похвастаться дисплеем с высокой частотой обновления. Однако Nord N100 получил экран с частотой обновления 60 Гц и разрешением 720p, более характерный для бюджетных телефонов. Частично это можно оправдать стоимостью, которая равна 200 евро.

Тем не менее, на рынке уже некоторое время присутствует Realme 7, который при аналогичной цене обладает значительно более качественным экраном. Помимо того, что дисплей устройства может похвастаться частотой обновления 90 Гц, он предлагает пользователям разрешение Full HD+. Другой конкурент Nord N100, смартфон OPPO A53, хоть и наделён 720p-матрицей, но её частота обновления также равна 90 Гц, при том что стоимость устройства ниже чем у новинки OnePlus, а остальные технические характеристики находятся на сходном уровне.

В конце добавим, что Nord N10 и N100 получили 3,5-мм разъём для наушников и слот для карт памяти microSD, чего нет в других устройствах компании, доступных в данный момент, что, безусловно, порадует многих поклонников марки.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Относительно доступный OnePlus Nord N10 5G внешне будет похож на флагманский OnePlus 8T
Слух: сооснователь OnePlus Карл Пей покинул компанию
OnePlus представит «каменный» смартфон Nord Special Edition через два дня
Huawei Kirin 9000 протестировали в AI Benchmark: почти втрое производительнее Snapdragon 865+
Что скрывают iPhone 12 и 12 Pro: новейшие смартфоны препарированы умельцами iFixit
Видео: керамическое стекло iPhone 12 успешно прошло ряд испытаний на прочность
Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: смартфон, дисплей, новинка, oneplus, nord
смартфон, дисплей, новинка, oneplus, nord
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Роскосмос показал первые в истории панорамы Венеры, которые 45 лет назад снял советский космический аппарат 114
Всех владельцев Merlion (Ситилинк, Позитроника) задержали по уголовному делу 111
Защита Rockstar Games не устояла: Red Dead Redemption 2 взломали спустя год после релиза 111
Без продавцов и кассиров: в Москве открылся полностью автоматизированный магазин «Пятёрочка» 110

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Всех владельцев Merlion (Ситилинк, Позитроника) задержали по уголовному делу
Фото дня: потусторонний обитатель космического пространства
Apple предупредила владельцев iPhone 12 об опасностях, которые таит в себе беспроводная зарядка MagSafe
Apple объявила о резком подорожании приложений в App Store для России
Российские процессоры «Эльбрус-32С» проектируются под нормы 6-7 нм
Утечка: художник рассекретил появление в Marvel’s Spider-Man: Miles Morales неподтверждённого злодея 34 мин.
Упоминание западной версии Persona 5 Scramble пропало из финансовых отчётов Koei Tecmo 2 ч.
Стартовала регистрация на Пиринговый форум MSK-IX 2020, который пройдёт в виртуальном формате 3 ч.
Официальный трейлер к запуску Call of Duty: Black Ops Cold War 3 ч.
Ремастер Devil May Cry 5 останется на Xbox Series S без трассировки лучей 3 ч.
Immortals Fenyx Rising ушла на золото более чем за месяц до релиза 3 ч.
Magic: The Gathering Arena доберётся до мобильных платформ в начале 2021 года 3 ч.
God of War в рамках обратной совместимости с PS5 получит поддержку «вплоть до 60 кадров/с» 3 ч.
Destruction AllStars не выйдет на запуске PlayStation 5, зато достанется подписчикам PS Plus бесплатно 3 ч.
Сквозное шифрование теперь доступно всем пользователям Zoom 13 ч.
Tesla потратит до $12 млрд на расширение производства электромобилей и аккумуляторов всего за два года 24 мин.
Xiaomi представила Redmi K30S — флагманский 5G-смартфон со 144-Гц экраном и Snapdragon 865 по цене от $390 30 мин.
Процессоры AMD Ryzen 7 5800X и Ryzen 9 5950X разнесли флагман Intel в тестах CPU-Z 36 мин.
Apple показала профессиональные видеовозможности iPhone 12 Pro в новом ролике 41 мин.
Пилотируемый корабль SpaceX Crew-1 отправится к МКС в середине ноября 2 ч.
Кулер ID-Cooling SE-225-XT Black способен охлаждать процессоры с TDP до 220 Вт 2 ч.
Глава SK Hynix назвал покупку производства флеш-памяти Intel выгодной в долгосрочной перспективе 2 ч.
Российская система позволит управлять роем спутников на орбите 4 ч.
Samsung получила лицензию на право поставлять Huawei свои дисплеи 4 ч.
SilverStone представила СЖО «всё в одном» PermaFrost в белоснежном исполнении с подсветкой 5 ч.