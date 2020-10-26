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Синий, оранжевый, зелёный: фанатский мод добавит в Portal 2 третий портал для перемещений во времени

В апреле 2021 года Portal 2 исполнится десять лет. В день годовщины моддер Яннис Бринкман (Jannis Brinkmann) выпустит бесплатную модификацию Portal Reloaded, которая добавит в игру третий портал. Особенности проекта автор продемонстрировал в трейлере.

В Portal Reloaded обычное портальное устройство будет заменено на тройное портальное устройство (Triple Portal Device). Помимо синего и оранжевого порталов, необходимых для мгновенного перемещения между двумя разными местами локации, станет доступен зелёный, соединяющий настоящее и будущее, которое наступит через двадцать лет. По словам разработчика, временно̀й портал откроет «совершенно новые способы решения головоломок».

Модификация предложит 25 новых головоломок с перемещениями во времени. Будет и оригинальная история: игрок выступит в роли подопытного с номером 4-5-0-9, которого ИИ пробудил от стазиса. Ему предстоит пройти «особый тест в глубинных комнатах Aperture Science, отделённых от остальной части комплекса».

Выпуском мода Бринкман хочет «отметить все достижения Portal 2 и попытаться расширить концепцию игры». Разработчик подчеркнул, что его творение рассчитано на опытных геймеров, хорошо знакомых с механиками Portal. У проекта есть официальный сайт, а также страницы на ModDB и в Twitter.

Интересно то, что тройное портальное устройство упоминается в основной Portal 2, хотя ничего подобного в игре нет. В девятой главе Челл (Chell) может вернуться к Уитли (Wheatley) после успешного прохождения одной из комнат, и тогда он попросит её прыгнуть в пропасть, обещая, что она найдёт там это приспособление. Идею с путешествиями во времени использовали и поклонники: в модификации Thinking with Time Machine 2014 года игрок может создать своего двойника из прошлого для помощи в решении головоломок.

Portal Reloaded выйдет 19 апреля 2021 года в Steam (страница появится в магазине 1 ноября). Для работы мода понадобится копия игры.

Portal 2: Portal Reloaded
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Portal 2 была выпущена 19 апреля 2011 года на ПК, PlayStation 3 и Xbox 360. Игра получила крайне положительные отзывы прессы (рейтинг на Metacritic — 95/100) и звание лучшей игры года от множества изданий. К маю 2012 года тираж превысил 4 млн копий.

В разработке также находится масштабная любительская модификация Destroyed Aperture с новой сюжетной линией. Её планировалось выпустить осенью этого года, однако релиз был отложен на неопределённый срок.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Платформер, Пазл, Xbox, PlayStation,
Теги: portal, portal 2, valve, головоломка, моддинг
portal, portal 2, valve, головоломка, моддинг
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